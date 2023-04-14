Sele kapılan inek telef oldu

İHA'nın haberine göre, hafta başından bu yana Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağış, Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçesinde sele neden oldu.

Birçok köprü ve arazi selden zarar görürken, Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyünde ikamet eden Übeydullah Yalçın isimli vatandaşın ineği sel sularına kapıldı.

Sel sularına kapılan hayvanı kurtarmak için vatandaşların çabası yetmezken, uzun süre sürüklenen inek kurtarılamayarak telef oldu.

İneğin sel sularında sürüklenme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.