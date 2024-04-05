Selim Soydan Ali Koç'a seslendi. Yeter

Soydan, Fenerbahçe'nin saha dışı gündemlerle ilgilenmesinin gerilime yol açtığını ve Ali Koç'un Erden Timur'u sürekli gündeme getirmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin sezon sonundaki seçimler ve diğer öncelikleri hakkında da konuştu.

İşte Selim Soydan'ın sözleri:

Fenerbahçe yönetimi, Erden Timur'un adını ağzına aldıkça sürekli gündem oluyor. Popülaritesi artıyor da artıyor. Aynısını zamanında Fatih Terim'e yapmışlardı. Artık lütfen uğraşmayı bırakın.

Fenerbahçe'nin başka öncelikleri yok mu? Ligden çekilme, kupaya U19 takımıyla çıkma... Sezon sonunda seçim var. Ne olacağı belli değil. Ali Koç veya Sadettin Saran aday olacak mı? Belki de Aziz Yıldırım da sürece dahil olur.

Soydan, Erden Timur'un kısa sürede başarılı işler yaptığını ancak söylediklerine dikkat etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.