Fenerbahçe'nin istediği olmadı. Süper Kupa'nın hakemi açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin istediği olmadı. Süper Kupa'nın hakemi açıklandı
Süper Kupa'nın hakemi Volkan Bayarslan oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının hakemi olarak Volkan Bayarslan'ın görev yapacağını duyurdu.

TFF'nin açıklamasına göre; 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak olan maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'a Serkan Ok ve Serkan Olguncan yardımcı hakem olarak eşlik edecek, dördüncü hakem ise Burak Şeker olacak.

TFF AÇIKLADI

"Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak."

ekran-alintisi.jpg

FENERBAHÇE'YE BİR KEZ DAHA RET

Önceki gün yaptığı açıklamada maçın uygun bir tarihte oynanmadığı ve yabancı hakem tarafından yönetilmediği takdirde maça U19 takımı ile çıkılacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin, maçın başka bir tarihte ve yabancı bir hakemle oynanması talepleri, her iki kulübün de önceden belirlenen 7 Nisan tarihini kabul etmiş olması sebebiyle TFF tarafından reddedildi.

Böylece, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebi de karşılık bulmamış oldu.

İlgili Haberler
TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı. Karar tebliğ edildi
Abdullah Avcı TFF'yi hedef aldı. 'Böyle olmaz' diyerek tepki gösterdi
Trabzonspor TFF'ye kızdı acısını Konyaspor'dan çıkardı
Fenerbahçe'den TFF'ye Süper Kupa başvurusu. Büyükekşi şaştı kaldı
Trabzonspor PFDK kararlarına isyan etti. TFF'yi yerden yere vurdu
Son Haberler
2024 yazına polo yaka damgası! İşte trendler... Yaşam
2024 yazına polo yaka damgası! İşte trendler...
İYİ Parti’de ilk başkan adayı ortaya çıktı. Kurucular Kurulu Üyesi genel başkan adayı olduğunu açıkladı Siyaset
İYİ Parti’de ilk başkan adayı ortaya çıktı. Kurucular Kurulu Üyesi genel başkan adayı olduğunu açıkladı
Jandarma’dan aranan şahsa operasyon Yerel Haberler
Jandarma’dan aranan şahsa operasyon
Otobüste 3 kilodan fazla uyuşturucuyla yakalandı Yerel Haberler
Otobüste 3 kilodan fazla uyuşturucuyla yakalandı
Doğanlar Mobilya Grubu ilk çeyrekte 11 mağaza açtı Ekonomi
Doğanlar Mobilya Grubu ilk çeyrekte 11 mağaza açtı
Ocağımızı dağıttın istifa et. İYİ Parti kurucusu Vedat Bayram'dan Meral Akşener'e zehir gibi sözler Gündem
Ocağımızı dağıttın istifa et. İYİ Parti kurucusu Vedat Bayram'dan Meral Akşener'e zehir gibi sözler
Cem Yılmaz "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla gülmekten kırdı geçirdi Video
Cem Yılmaz "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla gülmekten kırdı geçirdi