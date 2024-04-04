Fenerbahçe'nin istediği olmadı. Süper Kupa'nın hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının hakemi olarak Volkan Bayarslan'ın görev yapacağını duyurdu.

TFF'nin açıklamasına göre; 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak olan maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'a Serkan Ok ve Serkan Olguncan yardımcı hakem olarak eşlik edecek, dördüncü hakem ise Burak Şeker olacak.

TFF AÇIKLADI

"Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak."

FENERBAHÇE'YE BİR KEZ DAHA RET

Önceki gün yaptığı açıklamada maçın uygun bir tarihte oynanmadığı ve yabancı hakem tarafından yönetilmediği takdirde maça U19 takımı ile çıkılacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin, maçın başka bir tarihte ve yabancı bir hakemle oynanması talepleri, her iki kulübün de önceden belirlenen 7 Nisan tarihini kabul etmiş olması sebebiyle TFF tarafından reddedildi.

Böylece, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebi de karşılık bulmamış oldu.