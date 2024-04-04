Fenerbahçe play off biletini kaptı. Taraftar havalara uçtu

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Fenerbahçe play off biletini kaptı. Taraftar havalara uçtu
Fenerbahçe Beko; EuroLeague'de normal sezonun bitimine 2 maç kala play off'u garantiledi.

Turkish Airlines EuroLeague’in 33. haftasında; Barcelona evinde Maccabi Tel Aviv’i 92-89 yenmeyi başardı.

Bu galibiyet, Katalan takımının yanı sıra Fenerbahçe Beko’yu da olumlu yönde etkiledi.

Bu sonuçla birlikte, Fenerbahçe Beko EuroLeague’de normal sezonun bitimine 2 maç kala Playoff’lara katılma hakkını kazandı. Sarı-Lacivertliler böylece, ligde arka arkaya ikinci defa Playoff’lara katılma başarısını göstermiş oldu.

Fenerbahçe için ilk dört sıraya girme mücadelesi sürüyor. Kanarya; EuroLeague’de kalan son iki haftada alacağı sonuçlara bağlı olarak Playoff’larda saha avantajını elde etme şansına sahip.

Şu anda EuroLeague sıralamasında 20 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 6. sırada bulunan Fenerbahçe Beko, yarın akşam kendi evinde Anadolu Efes ile önemli bir maça çıkacak.

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