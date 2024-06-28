Arka Sokaklar'da flaş ayrılık. 18 yılın ardından veda etti

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Arka Sokaklar'da flaş ayrılık. 18 yılın ardından veda etti

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, sezon finali yaptı. Sezon finalinden sonra dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, Arka Sokaklar ekibine veda etti.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, sezon finali yaptı. Sezon finalinden sonra dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, Arka Sokaklar ekibine veda etti.

Kanal D ekranlarının 18 senedir ekranlarda olan dizisi Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ile Şevket Çoruh'un başrolde oynadığı Arka Sokaklar dizisinin sezon finali yapmasından sonra 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz da ekibe veda etti.

"KAMUYA!"

Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını açıklayan Orhan Oğuz, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda "Kamuya! 18 yıl yönettiğim Arka Sokaklar dizisinden ayrıldım oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak diziye veda etti.

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Yapımın Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise "18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz'a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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