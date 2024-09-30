Semih Kılıçsoy ilk 11’e hasret kaldı. Van Bronckhorst nedenini açıkladı

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Semih Kılıçsoy ilk 11’e hasret kaldı. Van Bronckhorst nedenini açıkladı

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy’un Kayserispor maçında da ilk 11’e alınmaması tepki çekti. Teknik Direktör van Bronckhorst konuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy’un forma hasreti devam ediyor. Teknik Direktör van Bronckhorst genç oyuncuyu Kayserispor deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıkarmadı. Genç yıldız Joao Mario’nun gelişi sonrası ilk 11’de sahaya çıkamadı.

Beşiktaşlılar, Kayserispor maçının ilk 11’lerinin açıklanması sonrası sosyal medyada tepki gösterdi. Siyah beyazlı taraftarlar, genç yıldızın neden ilk 11’e alınmadığını sorguladı.

VAN BRONCKHORST’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü van Bronckhorst, Kayserispor maçı öncesi Semih Kılıçsoy ile ilgili açıklama yaptı. Hollandalı teknik adam, genç yıldızın forma şansını yakalayacağını söyledi.

Van Bronckhorst açıklamasında şunları söyledi:

"Değişiklikler yaptık. Onur ve Svensson hasta. Güçlü bir kadromuz var. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Normalde oynadığımızdan farklı bir oyun olmayacak. Daha önce de söyledim. Maça uygun 11'i tercih ediyoruz. Semih'le de ilgileniyoruz. Kendisinin gelişimi için çok konuşuyoruz. Semih hala genç bir oyuncu. Bugün Semih'i tercih etmedik ama ilerleyen dakikalarda oyuna girebilir. Sonraki maçlarda da ilk 11 olabilir.”

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