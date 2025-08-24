Semih Şentürk'ten bomba Jose Mourinho iddiası!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin evinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Şentürk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendini takımdan göndertmek istediğini iddia etti.

Kocelispor mücadelesinin ardından Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren Şemih Şentürk, Jose Mourinho ile ilgili ses getirecek ifadeler kullandı. Tivibu Spor'da konuşan Şentürk'ün söyledikleri adeta olay oldu.

İşte Semih Şentürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

"Ben bunu aylardır söylüyorum. Fenerbahçe 3'lü sistemde çıktığı her maçta sıkıntı yaşayacaktır. Pozisyon az, oyuncuların birbiriyle hiç anlaşamaması... Duran geldi, En-Nesyri... Çok kopuklar. İkisi de en az 3-4 maç ilk 11'e çıktılar. O yüzden Mourinho bu şekilde devam ettiği sürece bence kendini göndertmek istiyor. Bende bu artık kesinleşti. Bence böyle devam ettiği sürece kendini göndertmek istiyor. O yola girdi artık."

