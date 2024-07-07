Sen ağlama Hakan Çalhanoğlu. Türkiye'ye gol attığında bak nasıl gülüyordu Mesut Özil

Almanya'da doğan, yıllarca büyük kulüplerde oynayan, binbir türlü ısrara rağmen Alman Milli Takımı'nı değil de Türk Milli Takımı'nı seçen, gururla da Ay Yıldızlı formayı giyen Nuri Şahin'in şu sözünü unutamam hiç:

"Almanya'yı seçen arkadaşlarımıza saygı duyuyorum ancak benim için milli takım tercih yapabileceğiniz bir yer değil. Ya Türk'sündür ya değilsindir."

Mesut Özil de Almanya'da doğdu. Büyük takımlarda oynadı. Milli Takım deyince de tereddütsüz Alman Milli Takımı'nı seçti. Kaptanlığını bile yaptı. Ne zaman ki futbolu bıraktı, Avrupa'da işi kalmadı. Türklüğü aklına geldi. Şimdi sorarsan en Türk o. Orasına burasına dövmeler yaptırıp ne kadar çok Türk olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hep etrafında dolaşıp, yanına sokulmaya çabalıyor.

Nedeni belli oldu. Meğer futbol akademisi kuracakmış Türkiye'de. Para kazanacak yani. Onun için çalışıyor.

Bir de Hakan Çalhanoğlu var. O da büyük takımlarda hala oynuyor. Şu anda İtalya'da zaten. Ama ilk günden Nuri Şahin gibi yaptı seçimini. "Ben Türküm" dedi, Türk Milli Takımı formasını giydi. İstese Alman Milli Takımı'nın değişmez oyuncusu olurdu, tıpkı İlkay Gündoğan gibi.

Anneleri yabancı olan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız da Türkiye'yi seçti biliyorsunuz, daha örnek çok.

İsteyen istediğini seçer. Kendini ne hissediyorsan osundur. Mesut ve İlkay gibiler seçimini yapmış. Bir şey diyemem. Ama daha sonra Türklüğünü hatırlayıp, bir şeyler peşinde koşanlaradır itirazım.

Onun için bize Hakan Çalhanoğlu gibi özde Türkler lazım. Hollanda maçından sonra gözyaşlarını gördünüz değil mi, Ay Yıldız içindir o gözyaşları. Her bir damlası benim de yüreğime aktı. Ey Türk evladı, vatan sevgisi, forma sevgisi budur işte.

Sözde Türkler ne bilsin ki bunu.

Mesut Özil Alman Milli Takımı formasıyla Türkiye'ye gol attığında nasıl sevinmişti. Unuttuk mu?