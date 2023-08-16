Sen ne güzel insansın İsmail amca. Her yeri betona çevirenlere örnek olsun

Türkiye’de betonlaşma çılgınlığının, orman talanlarının yaşadığı dönemde 77 yaşındaki İsmail amcanın taşlık araziyi ormana çevirmesi herkes için umut oldu.

Sen ne güzel insansın İsmail amca. Her yeri betona çevirenlere örnek olsun

Editör: Osmancan Erok

Türkiye’nin son dönemde gözü Akbelen’de yapılan orman kesimlerine çevrilmiş durumda. Protestolar devam ederken, yoğun kuraklıkların yaşandığı şu günlerde ormanların önemini bir kez daha net bir şekilde anladık.

Ancak özellikle devlet eliyle yatırımların ormana değil betona yapılması, orman alanlarının açılarak betonlaştırılması, şaibeli yangınlar ve sonrasında yükselen yapılar tepkileri çekiyor.

Bütün bunlar yaşanırken herkese umut ve örnek olabilecek görüntüler ise Elazığ’dan geldi. 77 yaşındaki İsmail amca, evinin önündeki taşlık araziyi tek tek elleriyle günlerce temizledi. Yaklaşık 1 yıl süren büyük uğraşlarının sonucunda alandan 300 ton taş temizleyen güzel yürekli İsmail amca, temizlediği yerlere fidan dikti.

‘1 AĞAÇ YETİŞTİRMEK 1 İNSAN YETİŞTİRMEK GİBİ’

Konuyla ilgili konuşan İsmail amca, ‘‘incir, badem, ceviz, çam, elma ağaçları var. Burada tek ihtiyacım su. Suyum yok. 1 ağaç yetiştirmek benim için 1 adam yetiştirmek gibi. Güneş açmadan ben burada temizlik yapmaya başlıyorum. Akşam 7’ye kadar buradayım. 77 yaşındayım. Ben çalışmayı seviyorum. Burası kupkuru bir dağdı’’ ifadelerini kullandı.

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