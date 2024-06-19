Sen sus Kuntz efendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sen sus Kuntz efendi

Sedat KAYA yazdı: Sen sus Kuntz efendi

Milli Takımımızda büyük başarısızlıklar nedeniyle kovulan eski teknik direktör Stefan Kuntz Gürcistan zaferinden kendisine pay çıkarmaya kalktı.

Alman Kanalı RTL'nin Euro 24 programına çıkan Kuntz milli takımımızı yorumlarken, "Türkleri kalbimden atamıyorum" dedi.

Futbol yorumcusu Steffen Freund'un "Ama onlar seni kovdu. Kovulmaman gerekirdi" şeklindeki konuşmasını başını sağlayarak destekledi.

Kuntz, yorumcu Freund'un "Türkiye'nin bu zaferindeki her şey yalnızca Kuntz'un hazırlık çalışmaları sayesindedir" sözlerini de yine başını sallayarak ve evet diyerek onayladı.

Oysa Kuntz döneminde milli takımımız sefilleri oynamış, Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmamızı mucizelere bırakmıştı. Kuntz kovulmasa bugün Almanya'da olamayacaktık.

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