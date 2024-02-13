D Media yapım imzalı Senden Önce dizisinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya rol alıyor. Kanal D ekranlarına gelecek Senden Önce fragmanlarıyla dikkat çekmişti. Peki, Senden Önce ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Önce ilk bölüm ne zaman?

Senden Önce dizisinin yönetmen koltuğunda Feride Kaytan, senaryosunu Başak Anigün kaleme alıyor.

SENDEN ÖNCE İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Senden Önce ilk bölümÜ 13 Şubat Salı yani bu akşam Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

SENDEN ÖNCE KONUSU NEDİR?

Elif ve Aylin, zıt geçmişlere ve derin çatışmalara sahip kadınlar olarak aynı adamın kalbini kazanmak için rekabet halindedir. Ancak, bu mücadelede temel bir soru öne çıkıyor: "Kocanın sadakatine gerçekten inanabilir misin?"

Elif, kocasının sadakatini sorgularken, onu bir testten geçirmeye karar verir. Aylin ise Elif'in planını bozmak ve kocayı kendi tarafına çekmek için entrikalar kurar. İki kadının arasındaki çekişme, fragmandan itibaren izleyiciyi kocanın sadakat sınavının içine çeker.

Dizi, aşk, ihanet ve rekabet üzerine odaklanarak kadın karakterler arasındaki güç mücadelesini ve kocanın sadakatini sorgulayan karmaşık bir hikayeyi işliyor. Her bölümde yeni sırlar ortaya çıkarken, ilişkiler test ediliyor ve sadakatin ölçüsü şaşırtıcı bir şekilde sorgulanıyor.