Sendika başkanından orman yangınları hakkında çok konuşulacak iddia: Ucuz hammadde temini için göz yumuldu

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, orman yangınlarıyla ilgili ‘‘çokuluslu şirketler ucuz hammadde temini için orman politikalarını belirliyor’’ dedi.

Sendika başkanından orman yangınları hakkında çok konuşulacak iddia: Ucuz hammadde temini için göz yumuldu

Türkiye’de yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınları da sıkça görülmeye başlandı. Son olarak Marmaris’te meydana gelen yangından sonra devletin mücadele politikaları tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, gazeteye konuşan Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş, “NASA’nın ölçümlerine göre 15 Temmuz’dan itibaren hava sıcaklarının 40-45 dereceye çıkacağını biliyoruz. Buna genel müdürlük hazır değil” uyarısında bulundu.

‘ORMAN UCUZ HAM MADDE DEPOSU OLARAK GÖRÜLÜYOR’

Orman yangınları yaşanmadan önce alınması gereken önlemler hakkında konuşan Durmuş, 2021’de Türkiye’nin tarihinde en büyük orman yangınlarını yaşadığını anımsattı. Durmuş, “Orman Genel Müdürlüğü hâlâ gerekli koruyucu önlemleri almadı. Müdürlüğün AKP’ye kadar çok ciddi başarıları var. Ancak AKP ile birlikte kamusal fayda yerine, rantı önemseyen bir hal aldı. Hal böyle olunca ormanın fonksiyonel alanı yok sayılıyor. Ucuz ham madde deposu olarak görünüyor” dedi.

‘KURUMDA YETERLİ ARAÇ YOK’

Durmuş, Türkiye’de yeterli sayıda yangın işçisinin olmadığına da değinerek, “Sorumlu kurum, yeni yangın söndürme araçları da aldı. Ancak eğitimli personel gücünüz yoksa başarılı olamazsınız. Üç büyük uçak alındı. Ama kurumun envanterinde yeterli araç yok” diye konuştu.

‘YANGINLARA GÖZ YUMULDU’

Çok önemli bir konuyu da gündeme getiren Durmuş, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün ormanların yanmasını istediğini” iddia etti. “Bu bir tercihti. Yangınlarda, çokuluslu şirketlere ucuz hammadde temini için göz yumuldu. Ağaçların gövdesi yangınla yanmaz, onlar yangından sonra talaş olarak satılır. Yangınlardan sonra bu talaşlar çokuluslu şirketlere hammadde olarak satılıyor. Olası yangınlarda da bu tehlikenin olacağını öngörüyorum. Çünkü bakanlık, yangınları önleme müdahalesi kapsamında çokuluslu şirketlere hammadde temini yapmaktadır” dedi. Durmuş, “Önceden orman politikalarını bürokratlar belirlerdi. Şimdi ise politikaları şirketler belirliyor” ifadelerini kullandı.

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