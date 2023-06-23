Marmaris'te orman yangını. Alevler hızla büyüyor

Muğla Marmaris'te orman yangını çıktı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Marmaris'te orman yangını. Alevler hızla büyüyor

İHA'nın haberine göre yangın yangın, saat 15.30 sıralarında Sarıana Mahallesi’nde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandaki yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

2 GÜN ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Muğla'nın Marmaris ilçesi Çetibeli Balan Dağı mevkiinde 2 gün önce de yangın çıkmıştı. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında 1 dekar alanın zarar gördüğü öğrenilmişti.

İSTANBUL VALİLİĞİ ORMANLARA GİRİŞİ YASAKLADI

Öte yandan İstanbul Valiliği bugün yaptığı duyuru ile ormanlara girişi yasakladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023­-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır. İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

ANTALYA KAŞ'TA DA YANGIN ÇIKTI

Antalya'nın Kaş ilçesi İkizce Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

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