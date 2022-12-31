Benzine yılbaşı zammı

Brent petrolün fiyatı düşmeye devam ederken, Türkiye'de bugün saatler 24.01'i gösterdiğinde benzine 84 kuruş zam yapıldı.

İndirim beklerken yapılan zamma tepki gösteren araç sahipleri "Dünyada benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ediyor. Türkiye'de benzine zam yapıldı. Bu neyin zammı anlayamadık. Benzin ile motorin fiyatında fark oluşması zamdan motorine de nasibini alırdı. Bu gidişle kimse aracını kullanamayacak. Otoparklar araçlarla dolacak" yorumunu yaptı.

84 kuruşluk zam sonrası benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19,45 TL, Avrupa Yakası'nda 18,44, Ankara ve İzmir'de 19.66 TL'ye yükselecek.

İstanbul'un Avrupa Yakası mukayese edildiğinde motorin ile benzin arasındaki fark 2.63 kuruşa düştü.

Motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22,08 TL, Avrupa Yakası'nda 22,07 TL, Ankara'da 22.28 TL ve İzmir'de 22.37 TL'den depolara dolduruluyor.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.