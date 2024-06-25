Sene olmuş 2024 Galata Köprüsü'nde hâlâ bul karayı al parayı oynanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sene olmuş 2024 Galata Köprüsü'nde hâlâ bul karayı al parayı oynanıyor

İstanbul Galata Köprüsü’nde 2024 yılında olmamıza rağmen hâlâ ‘Bul karayı al parayı’ oynandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde yancının da baraj yaptığı görüldü.

İstanbul Galata Köprüsü’nde çekilen bir görüntü kentte bazı şeylerin aradan geçen yıllara rağmen değişmediğini ortaya koydu.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde köprü üstünde bir kişinin “Bul karayı al parayı” oynattığı görüldü.

Serkan Tanyıldızı’nın çektiği görüntülerde köprü üstündeki bir grup vatandaşın bir kişinin etrafında toplandığı görüldü. Oyunu oynatan kişinin yanındaki bir başka şahsın ise video çekildiğinin farkına vararak hızla bir araca doğru yaklaşmaya çalışması dikkat çekti

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‘BUL KARAYI AL PARAYI’ NEDİR?

‘Bul karayı al parayı’ bir oyun gibi görünse de özellikle İstanbul’da uzun yıllar kullanılan bir dolandırıcılık yöntemi olarak dikkat çekiyor. Söz konusu yöntem, kentin işlek noktalarında özellikle 1970’li ve 1980’li yıllarda sıkça kullanılıyordu.

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Sözde oyunu oynatan kişinin önünde 3 adet iskambil kartı bulunuyor. Karttaki joker resimlerinin 2’si kırmızı renkteyken 1’i ise siyah renkte bulunuyor. Oyunu oynatan kişi kartları karıştırarak karşısındaki kişinin siyah olanı bulmasını istiyor. Oyunu oynayan kişi kartlardan birinin üstüne bahis oynuyor. Oyunu oynatan, genelde ilk seferde oyunu oynayanların kazanmasına izin verirken sonrasında sürekli kaybetmesini sağlıyor ve böylece vatandaşları dolandırıyor.

Öte yandan zaman zaman yankesiciler oyunu izleyen vatandaşların cüzdanlarını ve değerli eşyalarını çalıyor.

Söz konusu yöntem, Kemal Sunal’ın oynadığı ‘Şark Bülbülü’ adlı filmin bir sahnesinde de canlandırılmıştı.

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