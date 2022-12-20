﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye ve Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler yer alacak.