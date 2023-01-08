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Senegal’de 38 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 günlük yas

Senegal'de Kaffrine kenti yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.   

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 21:21
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Senegal’de 38 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 günlük yas

Senegal’de 38 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 günlük yas
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Senegal’deki katliam gibi kazanın ardından ulusal yas ilan edildi. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall yaptığı açıklamada, Kaffrine kenti yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesi, 87 kişinin yaralanması nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade ederek, ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, kazanın yolcu otobüslerinden birinin lastiğinin patlaması ile karşı şeride geçerek diğer yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana geldiği aktarıldı.  (İHA)           

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