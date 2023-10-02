Şenol Güneş ile Güntekin Onay birbirine girdi. Spor dünyasında yepyeni bir kavga başladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yayıncı kuruluşa sert çıkışının ardından Güntekin Onay'dan aynı sertlikte cevap geldi.

Şenol Güneş ile Güntekin Onay birbirine girdi. Spor dünyasında yepyeni bir kavga başladı

Editör: Hamza Özalkuş

Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Konyaspor maçından sonra teknik direktör Şenol Güneş, yayıncı kuruluşu hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Yayıncı kuruluşa güvenmediğini ifade eden Güneş, "Maçları seyrediyoruz. O yayıncı kuruluş, bizim maçta görüntü olarak atılan golü oradan göstermeyip, dün itibarıyla bir başka maçta gösteriyorsa konuşacak bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Güneş'in bu ifadelerinin ardından yayıncı kuruluş beIN Sports sunucusu Güntekin Onay'dan aynı sertlikte bir cevap geldi.

4.jpg

Onay şu ifadeleri kullandı:

"Şenol hocanın açıklamalarına şaşırdık. Biraz gergin. Doğal. Takımı 8 puan gerisinde. Trabzon'da 3 gol yedi, Adana'da 4 gol yedi, Brugge'de farktan kurtuldu. Deplasmanlarda istediği gibi oynayamıyordu. 8 puanın getirdiği baskı önemli. 'Yayıncı kuruluşa güvenmiyorum' sözleri enteresan!

Şenol hocanın şampiyonluğunda burası yine yayıncı kuruluştu. Yayıncı kuruluş manipülasyon yapıyorsa, bir rekabet yaratmak istiyorsa Başakşehir şampiyonluğu rüyasında görürdü. Onu açık konuşalım.

Trabzonspor'un reytingi, kabul edelim ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a göre daha az. Trabzonspor da şampiyon olamazdı. Sergen hoca, Beşiktaş'ın başındayken kim yayınlıyordu maçları, beIN Sports yayınlıyordu. Kim ne yapabilir?

Beşiktaş kötü futbol oynuyorsa, geçen yılki futbolundan geri gidiyorsa hemen hemen aynı kadroyla, yeni transferlerden bir türlü verim alınamıyorsa, hiçbir oyuncuda ilerleme yoksa Aboubakar'ın seviyesini koruması dışında; açıkçası teknik adam eleştirilir."

İlgili Haberler
Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluşa zehir zemberek sözler: Size güvenmiyorum
Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Kontestozu bitkisi tifoya iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kontestozu bitkisi tifoya iyi geliyor
Hizbullah’ın uzantısı Alimler ve Medreseler Birliği’nden yeni skandal Gündem
Hizbullah’ın uzantısı Alimler ve Medreseler Birliği’nden yeni skandal
Sağanak yağış nedeniyle yol çöktü Gündem
Sağanak yağış nedeniyle yol çöktü
Manchester United mı Galatasaray mı? Temsilcimiz İngiltere'de galibiyet için sahaya çıkıyor Spor
Manchester United mı Galatasaray mı? Temsilcimiz İngiltere'de galibiyet için sahaya çıkıyor
Kontestozu bitkisi kalp ağrıları ve kalp çarpıntısına böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kontestozu bitkisi kalp ağrıları ve kalp çarpıntısına böyle iyi geliyor
Lüks araç kaçakçılığında mahkemeden flaş karar. Aralarında Tümer Metin ve AKP’li Alpay Özalan’ın kızı da var Gündem
Lüks araç kaçakçılığında mahkemeden flaş karar. Aralarında Tümer Metin ve AKP’li Alpay Özalan’ın kızı da var
Melek Mosso düğün tarihini açıkladı Magazin
Melek Mosso düğün tarihini açıkladı