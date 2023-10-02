Şenol Güneş ile Güntekin Onay birbirine girdi. Spor dünyasında yepyeni bir kavga başladı

Editör: Hamza Özalkuş

Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Konyaspor maçından sonra teknik direktör Şenol Güneş, yayıncı kuruluşu hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Yayıncı kuruluşa güvenmediğini ifade eden Güneş, "Maçları seyrediyoruz. O yayıncı kuruluş, bizim maçta görüntü olarak atılan golü oradan göstermeyip, dün itibarıyla bir başka maçta gösteriyorsa konuşacak bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Güneş'in bu ifadelerinin ardından yayıncı kuruluş beIN Sports sunucusu Güntekin Onay'dan aynı sertlikte bir cevap geldi.

Onay şu ifadeleri kullandı:

"Şenol hocanın açıklamalarına şaşırdık. Biraz gergin. Doğal. Takımı 8 puan gerisinde. Trabzon'da 3 gol yedi, Adana'da 4 gol yedi, Brugge'de farktan kurtuldu. Deplasmanlarda istediği gibi oynayamıyordu. 8 puanın getirdiği baskı önemli. 'Yayıncı kuruluşa güvenmiyorum' sözleri enteresan!

Şenol hocanın şampiyonluğunda burası yine yayıncı kuruluştu. Yayıncı kuruluş manipülasyon yapıyorsa, bir rekabet yaratmak istiyorsa Başakşehir şampiyonluğu rüyasında görürdü. Onu açık konuşalım.

Trabzonspor'un reytingi, kabul edelim ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a göre daha az. Trabzonspor da şampiyon olamazdı. Sergen hoca, Beşiktaş'ın başındayken kim yayınlıyordu maçları, beIN Sports yayınlıyordu. Kim ne yapabilir?

Beşiktaş kötü futbol oynuyorsa, geçen yılki futbolundan geri gidiyorsa hemen hemen aynı kadroyla, yeni transferlerden bir türlü verim alınamıyorsa, hiçbir oyuncuda ilerleme yoksa Aboubakar'ın seviyesini koruması dışında; açıkçası teknik adam eleştirilir."