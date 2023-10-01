Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluşa zehir zemberek sözler: Size güvenmiyorum

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası teknik direktör Şenol Güneş flaş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in sözleri şu şekilde;

"Kazandığımız için mutluyuz, sizi bilmem ama biz mutluyuz. Deplasmanda rakibe göre daha iyi oynadık. Zor bir dönemden geçtiğimiz bir gerçektir. Her şeyi olumsuz olarak vermek doğru değil. Tabii ki eksiklerimiz var. Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğümüz vardı. 2-0'dan sonra daha önce 11'e 11'ken ağırlığımız vardı, 11'e 10'dan sonra daha çok dinlenmeye yönelik pas yaparken hatalar yapıldı, doğrudur. Maçı kazanmaya yakın taraf bizdik. Kazandığımız için rahatsız değiliz, mutluyuz."

''Yayıncı kuruluşa güvenmiyorum. Maçları seyrediyoruz. O yayıncı kuruluş, bizim maçta görüntü olarak atılan golü oradan göstermeyip, dün itibarıyla bir başka maçta gösteriyorsa konuşacak bir şey yok. Teknolojinin, yapay zekanın, hatta uzay zekanın nasıl olacağını konuşmak doğru değil. Bunları söyleyeyim size. Camiayı da çok güzel işliyorsunuz. Maşallahınız var. Bir rekabet sağlamaya çalışıyorsunuz. Bizim sıkıntılarımız var ama bu kadar üstümüze gelmenin manası yok.''

''İyi oyun istiyorsanız eleştiri yaparsınız evet ama Afrika maçları var falan yok. Maç oynadı, bugün bitti. Afrika maçları devre arasında, bitti. Takım kaybettiği zaman kim gidecek, kim gelecek diyorsunuz. Maç kazanınca başka şeyler konuşuyorsunuz. Şunu da söyleyeyim, gördüğüm en güzel saha Türkiye'de. Kaygan olmasına rağmen mükemmel saha var.''

''Takım olarak daha iyi oynadık, rakibe göre daha üstün oynadık. Temennilerinizi, isteklerinizi de biliyorum. Ama şunu yapmayın; elinizdeki yayıncı anlayışını bir taraflı kullanmayın. Bir maçta eğer gol, gol iken iptal ediliyorsa. Sezon başında TFF başkanına da söyledim. İnsanlar içinde bulunduğu kuruma güvenmek ister. Ben güvenmiyorum. Açık açık söylüyorum. O kadar yanlış ki. Biz şunu söyleyemeyiz, maalesef bazı şeyleri söylemek zorundayım. Seyahatlar, programlar. 3 günde 1 maç oynarken bir de gidip geliyoruz. Talebimizi de yapmadılar. Uyku düzeni, antrenman falan hiçbirini yapamıyoruz.''

''Milli aradan beri her gün yenileme idmanı yapabiliyoruz sadece. Kaybettiğimiz iki maçın travması da var üzerimizde, o da doğru. Bizim bundan nemalanmak isteyenlere izin vermeyelim. Maçın başında yönetim istifa, oyuncuya falan. Bunların hepsi her gün konuşulacak şeyler değil. Takım üzerinde olumsuz etkisi var. Yayıncı kuruluşun tarafsız olmasını bekliyorum ama asla beklemiyorum. Durumu sabit olarak görüyorum. Resmi olarak aynı pozisyonda çizgiyi istediği zaman kullanıyor, istediği zaman kullanmıyor. Konuşacak bir şey kalmadı. Bu artık belgesiyle. Diğerleri yorumlardır. Yorumları, niyetleri hepimiz biliyoruz.''