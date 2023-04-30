Şenol Güneş: Işık göründü ama yeterli değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Galatasaray maçından sonra konuştu.

Güneş, şunları söyledi:

"Maçtan evvel de konuştuk. Muhteşem bir ambiyans vardı. Futbol oynamak için iklim de çok güzeldi. Bütün taraftarlar da kazanmayı, iyi oyunu bekliyordu.

Rakibimizde iyi oyuncular var. Tecrübeli, teknik anlamda da üst kalitede oyuncular var. Çok istekliydik. Önde baskı yapmayı istememize rağmen çıkarken çok top kaybı yaptık. İlk 20 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Onların bir atağı, bir şutu bize gol oldu. Maçın tamamına baktığımızda da zaten atılan tek şut o.

Yediğimiz golden sonra oyuna da hakim olduk. Biraz daha pas yüzdemiz arttı. Kazandığımız topları iyi kullandık. Bütün oyuncular, ellerinden gelen gayreti gösterdi. Skoru aldıktan sonra taraftar da devreye girince coşkulu, çok güzel bir ambiyans oldu. Hak ettiğimiz bir sonucu aldığımızı düşünüyorum.

İkinci yarıda 2-1'den sonra çok istekliydiler ama bizim bütün oyuncularımız da o isteğe savaşarak cevap verdiler. Hepsini tebrik ediyorum. İlk yarı pek kart gösterilmedi ama ikinci yarı çok kart gösterildi bize. 6 sarı kart gördük. Ne kadar doğru bilemiyorum. 6 sarı kartla çıktık, 3 puanı aldık. Moralimiz de düzeldi.

Taraftar oyuncu bütünleşmesini bir kez daha gördük. Söylemiştim size ki Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor. Bir ışık göründü. Yeterli mi? Değil. Önce neredeyiz ve nereye gideceğimizi tayin etmemiz gerekiyor. Elimizde bir kadro var, bu kadronun gelişerek devam etmesi... Bugün bir tık daha üzerine çıktığını görüyorum. Savaşmayı da iyi yaptılar. Gol yeseler bile oyunu bırakmadıklarını gördüm. Herkesin iyi niyetle çalıştıklarını gördüm. Bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım.

Bu maç bitti. 3 puanlık maçtı. Kaybedip kazanabilirdik. Haftaya da Antalyaspor ile oynayacağız. Bitmeyecek. Futbolda bu oynadığımız oyunun üzerine daha fazlasını koymamız gerekiyor. Demek ki oynayabiliyoruz. Bunun eksiklerini gidermemiz lazım. O zaman iyi takım olursak bu taraftar, 40-45 bin kişi sahada var hepsi aynı sesi, aynı duyguyu paylaşarak bir koro halinde takımın yanında oldu. Onlara Allah bizi mahcup etmedi. Mahcup olmamak için bütün oyuncularımız da çalıştı.

Top kaybımız yeni değil. Biz, o konuda düşündüğümüz mesafeyi henüz almadık. Daha kısa pasları iyi oynayan, oyunu hızlandıran-yavaşlatan takım olmamız lazım. Bazen oyuncularımız kendi inisiyatiflerini kullanıp topla fazla oynuyorlar. Bazen iyi işler yapıyorlar ama top kaybından sonra oyun git gele geliyor, kopmalar oluyor. Bu, bizim eksikliğimiz. Yani bu, yeni bir şey değil. Diğer birçok maçta oldu. Onları zaten düzelttiğimizde daha üst seviye takım olacağız ve daha az yorulacağız. Topu rakibe verirseniz kazanmak için devamlı koşmamız gerekiyor. O konuda sıkıntılarımız var, bugün de vardı.

Mağlup duruma düşmemize rağmen aşırı bir istek vardı. Akıl ve görüşlerimiz, dikkatimiz kaybolmuştu. Rahat değildik diye düşünüyorum. Ondan sonra sanki rahatladılar. Çünkü var yani. Pas yapabilecek takımız. Bunu iyi yapamıyoruz.

Ben, geldiğim ilk gün de bu tabloyu gördüm. Bugün de gördüm. Beni sevmeseler bile herkes için bir şeyler yapmayı düşünen ama sevenlere de cevap vermek istiyorum. Mahcup olmamak için çok çalışmalıyım. Çocukluğumdan beri hep bunu öğrendim. Sizi biri seviyorsa ve bir adım atıyorsa sizin birkaç adım atmanız gerekiyor. Bugünlere öyle geldik yani.

Sadece burasıyla ilgili değil. Buradaki tabloya karşı da en büyük korkum o. Onların isteklerine, mutlu olmalarına cevap vermem gerekiyor ama ben, bir parçayım zaten. Bana yönetim, başkan bir görev verdi ve taraftar da destek oluyor. Oyuncuların iyi oyunuyla beraber taraftarları mutlu etmek için buradayız. Bugün bu tablo böyle bitince herkes mutlu ayrıldı. Oyuncular da mutlu. O zaman daha çok emek vermek gerekir. İnşallah kötü sonuçlar görmeyiz."