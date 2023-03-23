Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, idmana geç gelen Dele Alli'ye ceza verildiğini söyledi.



Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Dün yağmur yağdığı için Dele Alli'nin gelemediğini söyledik. Baya ciddiye alındı." dedi.



Oyuncuya geç geldiği için ceza verildiğini söyleyen Güneş, "Geç geldiği için cezasını aldı. Özel bir durumu vardı. Hiçbir sorunumuz yok. Taraftarlar üzülmesin. Asıl öne çıkılması gereken konular başka." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Şenol Güneş basın toplantısında Dele Alli'ye ulaşamadıklarını açıklamıştı.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Dele Alli'ye telefon ile ulaşamadık, inşallah kaza falan geçirmemiştir.

Yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Dele Alli sonrasında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Taraftarların sosyal medyadan attığı mesajlar üzerine İngiliz oyuncu yaptığı açıklamada, "Bir sürü mesaj aldım. Bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp bugün doktor ile görüşmeme izin verdi. Yarın antrenmana dönüyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER