Şenol Güneş'i şaşkınlığa uğratan karar. 'Gidiyorum' dedi ve gitti

Beşiktaş'ta ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu ayrılık teknik direktör Şenol Güneş'i şaşırttı.

Şenol Güneş'i şaşkınlığa uğratan karar. 'Gidiyorum' dedi ve gitti

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sona eren Atiba ve NKoudou'nun ayrılıklarının ardından çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in sağ kolu pozisyonunda olan yardımcısı Bayram Bektaş, görevi bıraktı.

Milliyet'in haberine göre; 49 yaşındaki Bektaş, teknik direktör olarak kariyerine devam etmeyi planlıyor.

Bektaş, gelen teklifleri değerlendirerek önümüzdeki günlerde yeni yol haritasını belirleyecek.

Bayram Bektaş’ın 2023-2024 sezonunda büyük olasılıkla teknik direktör sıfatıyla bir takımın başında yer alacağı ifade edildi.

Bektaş, geçmişte Elazığspor, Gaziantep B.Ş. Belediyespor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve son olarak Samsunspor’da görev yapmıştı.

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