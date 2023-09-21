Şenol Güneş'ten flaş karar. Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında bu akşam Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak. Şenol Güneş, ilk 11'ini belirledi.

Şenol Güneş'ten flaş karar. Beşiktaş'ın Club Brugge 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında bu akşam Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak.

Jan Breydel Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Club Brugge-Beşiktaş maçı EXXEN'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yönetecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Brugge'e birçok kez geldim. Güzel bir şehir. Hava soğuk. Zemin de güzel. Yarın yağış bekleniyor. Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı işler yaptı. İyi oyuncularını satıp bütçe oluşturan bir takım. Çok genç oyuncuları var. Dinamik bir takım. Baskılı bir taraftarı var. Kazanmak isteyeceğiz. Bu gruptan birinci çıkmak için iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Maça hazırız. Umarım güzel maç olur ve oynadığımız oyundan keyif alırız. Başlangıç önemli. Buradan kazanarak çıkmak çok şeyi değiştirir. İyi başlamak ve oyun olarak öz güvenimizi göstermek bizi grupta bir adım öne geçirir. Bu sezon şu ana kadarki en iyi takıma karşı oynayacağız. Bizim için iyi bir test olacak" diye konuştu.

Şenol Güneş, ilk 11'ini de belirledi. Siyah beyazlı takımın Trabzonspor maçındaki kadrodan farklı bir şekilde sahaya çıkacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle:

Mert, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Chamberlain, Muleka, Aboubakar.

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