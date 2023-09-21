Beşiktaş Club Brugge maçı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubunda Club Brugge'ye konuk oluyor.

Beşiktaş Club Brugge maçı

MAÇIN İLK 11'İ;

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

MÜCADELE BAŞLADI
Konferans Ligi D grubu ilk hafta maçında Club Brugge- Beşiktaş maçı başladı.

ROSİER ÇİZGİDE KURTARDI
4. dakikada Club Brugge'un kullandığı köşe vuruşunda Rosier topa çizgide müdahale etti.

BRUGGE TEHLİKESİ SÜRÜYOR
8. dakikada ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta Sabbe'nin ortasında Vanaken kafayı vurdu ve top direkte patladı.

MASUAKU TOPU UZAKLAŞTIRDI
11. dakikada Kyriani Sabbe sağ kanattan etkili geldi. İlk topta Mert Günok topu çelmeyi başarsa da ikinci pozisyonda Masuaku topu uzaklaştırdı.

BRANDON'DAN MASUAKU'YA GEÇİT YOK
26. dakikada Masuaku sol kanattan ortayı kesti. Ancak Brugge'den Brandon Mechele araya girdi.

MULEKA'NIN VURUŞUNDA SONUÇ ÇIKMADI
40. dakikada Massuaku'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Muleka'nun vuruşu kaleci Mignolet'te kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
Naci Görür'den korkutan fay hattı açıklaması: Bu fay dünyanın en tehlikelisi Güncel
Naci Görür'den korkutan fay hattı açıklaması: Bu fay dünyanın en tehlikelisi
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyalı mevkidaşı Albares ile görüştü Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyalı mevkidaşı Albares ile görüştü
Batman'da arazi kavgası kanlı bitti Güncel
Batman'da arazi kavgası kanlı bitti
Levent Yüksel 30. yıla özel Senfonik Orkestrası ile konser verecek Kültür Sanat
Levent Yüksel 30. yıla özel Senfonik Orkestrası ile konser verecek
Belediye başkan adayının evinden 15 kamyon çöp çıktı Güncel
Belediye başkan adayının evinden 15 kamyon çöp çıktı
Dua okurken kendinden geçen imam cemaatin ortasında kendisini tokatlayarak dövdü Güncel
Dua okurken kendinden geçen imam cemaatin ortasında kendisini tokatlayarak dövdü
ABB'den AKP'li İl Başkanı'nın Özel Halk Otobüsü iddialarına yanıt Güncel
ABB'den AKP'li İl Başkanı'nın Özel Halk Otobüsü iddialarına yanıt