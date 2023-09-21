Beşiktaş Club Brugge maçı

MAÇIN İLK 11'İ;
Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago
Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar
MÜCADELE BAŞLADI
Konferans Ligi D grubu ilk hafta maçında Club Brugge- Beşiktaş maçı başladı.
ROSİER ÇİZGİDE KURTARDI
4. dakikada Club Brugge'un kullandığı köşe vuruşunda Rosier topa çizgide müdahale etti.
BRUGGE TEHLİKESİ SÜRÜYOR
8. dakikada ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta Sabbe'nin ortasında Vanaken kafayı vurdu ve top direkte patladı.
MASUAKU TOPU UZAKLAŞTIRDI
11. dakikada Kyriani Sabbe sağ kanattan etkili geldi. İlk topta Mert Günok topu çelmeyi başarsa da ikinci pozisyonda Masuaku topu uzaklaştırdı.
BRANDON'DAN MASUAKU'YA GEÇİT YOK
26. dakikada Masuaku sol kanattan ortayı kesti. Ancak Brugge'den Brandon Mechele araya girdi.
MULEKA'NIN VURUŞUNDA SONUÇ ÇIKMADI
40. dakikada Massuaku'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Muleka'nun vuruşu kaleci Mignolet'te kaldı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.