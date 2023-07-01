Şenol Güneş'ten şampiyonluk açıklaması. Burak Yılmaz da teknik ekipte yer aldı

Geçen sezonu 3. bitiren Beşiktaş, yeni sezona resmen başladı. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi basın mensuplarına yeni sezon öncesi bir konuşma gerçekleştirdi.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

-Yeni bir sezona başlayacağız. Burada bazı arkadaşlarımız var, bazıları da yok. Geçmişten gelen arkadaşlarımız var. Yeni katılanlar var. Bir haftamızı burada geçireceğiz. Kimlerle nasıl gideceğimizi konuşacağız. Yarından itibaren de programımızı yapacağız. Öncelikle bayramınızı kutluyorum tabii ki. Bayramın son günü olsa da bizim ilk günümüz. Umarım ilk günden itibaren güzel çalışmalar olur. Camianın beklediği bir şampiyonluk var. Geçen sene 3. olduk. 2'ye de çıkamadık. Olsa bizim için çok cazipti. Hedef şampiyonluk. Onun için geçen senenin üstünde olmak durumundayız. Yeni yılda yeni şeyler katıp daha iyisi olmak istiyoruz. Alacağımız oyuncular ve gidecek oyuncular da olabilir. Bunlar işin doğasında var. Burada olan arkadaşlara söylüyorum. Burada çalışırken kalanlar takıma katkı yapsın istiyoruz. Gidecek olanlar da gittikleri yerde daha iyi olsun istiyoruz.