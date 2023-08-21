Şenol Güneş'ten şaşırtan Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu öncesi kadrosunda değişiklik yaptı. Samih kararı şaşırttı.

Şenol Güneş'ten şaşırtan Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA'ya bildirilen Dinamo Kiev maçlarının kadrosunda değişlik yaptı.

Yapılan değişiklik UEFA'nın internet sitesinde yer aldı.

Buna göre yeni transferler Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise UEFA kadrosundan çıkarıldı.

Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması şaşkınlık yarattı.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile 24 Ağustos'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te ve 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapacağı müsabakalar için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Fenerbahçe seri için Samsun'da. Mücadele başladı Spor
Fenerbahçe seri için Samsun'da. Mücadele başladı
CHP listesinden Meclis’e giren Gelecek Partili vekil: AK Parti'ye kaybettirme hedefimiz yok Siyaset
CHP listesinden Meclis’e giren Gelecek Partili vekil: AK Parti'ye kaybettirme hedefimiz yok
Veterinerler şiddete karşı iş bıraktı Güncel
Veterinerler şiddete karşı iş bıraktı
Dang humması salgını: Vaka sayısı 100 bini aştı Dünya
Dang humması salgını: Vaka sayısı 100 bini aştı
Otluk alanda başlayan yangın yakınındaki binaya sıçradı Güncel
Otluk alanda başlayan yangın yakınındaki binaya sıçradı
İzmir'de orman yangını Güncel
İzmir'de orman yangını