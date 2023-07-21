Şenol Güneş'ten transfer açıklaması. Lyanco hakkında da konuştu

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, hazırlık kampında oynanan Strasbourg maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yapılan transferler hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, gerçekleşmeyen Lyanco transferine de değindi.

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması. Lyanco hakkında da konuştu

Beşiktaş, Almanya kampının son gününde Strasbourg'u 2-1 yendi. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, Lyanco transferi hakkında konuştu.

"LYANCO'YU ÇOK İSTİYORDUK"
Sağlık kontrollerinde dizinde sakatlığı olduğu belirlenen Lyanco, İngiltere'ye döndü. Güneş transferin gerçekleşmemesi hakkında, "Amartey ve Onana'da herhangi bir sorun yok. Lyanco'yu çok istememize rağmen özel bir durumu var herhalde. Son durumu bilmiyorum. Orta saha ve hücumda da oyuncu almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR TRANSFER OLURSA O KADAR İYİ OLUR"
Yeni oyuncuların kulübe katılacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Biz Beşiktaş'ın askerleri durumundayız. Başarıyı nasıl getiririz onu düşünüyoruz. Ne kadar çok Transfer olsa o kadar iyi olur. Bir şeyleri yıkmak değil, yapmak gerekir. Altyapı isteyen var, dışardan isteyen var, şov isteyen var, bunların hepsini isteyen var. Lyanco'da ısrar etmemizin sebebi, Afrika Kupası'ydı. Afrikalı olmayan oyuncular transfer etmek istiyoruz. Mavi kartı olan oyuncu alabiliriz" dedi.

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