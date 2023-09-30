Lyanco rakibini tokatladı. Beşiktaş'a transferi direkten dönmüştü

Editör: Fatma Demirkaya

Katar Ligi'nde Al-Gharrafa, Al Sadd'a 4-0 mağlup oldu.

Beşiktaş ile anlaşan ve transfer olacakken sakatlık riski nedeniyle Beşiktaş'a transferi iptal olan Lyanco, maçta sinirlerine hakim olamadı ve rakibine tokat attı.

RAKİBİNE TOKAT ATTI

Al-Gharrafa forması giyen Lyanco, rakibine faul yaptı.

Yerde yatan Al Saddlı futbolcunun takım arkadaşı, Lyanco'nun kızgın bir şekilde yanına gitti.

Daha sonra Lyanco, rakibine tokat attı ve yere düşürdü.

Bu faul sonrası hakem, Lyanco'ya sarı kart verdi.

90'DA OYUNDAN ATILDI

Lyanco, 90. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.