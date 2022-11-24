SEO nedir? SEO hizmeti veren firmalar size ne kazandırır?

Seo Nedir? İşini büyütmek isteyen firmalar internetin e ticaret sistemi içinde önemli bir yere sahip olmalıdır. Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %59.5‘lik bir kısmı internet kullanmaktadır. Bu verilerdeki insanların ise yaklaşık olarak 6 saat 55 dakika internette kaldığı bilinmektedir. Oyun eğlence ve video izlemenin yanı sıra, alışveriş için çok fazla insanın internet kullandığı bilinmektedir. Web siteleri aracılığı ile yapılan ticarette çok önemli bir rağbet ve rekabet söz konusu olmaktadır.

SEO Hizmeti Firmanıza Ne Kazandırır?

‘’Search Engine Optimization’’ SEO hizmeti Web sitenizin görünür ve kolay ulaşılır bir noktada olmasını sağlar. Dünya genelinde en çok kullanılan Google, Bing, Yahoo ve Yandex gibi gelişmiş arama motorları kullanıcılar için bir rehber vazifesi görür. Bu bahsetmiş olduğumuz gelişmiş tarayıcıların ön sayfasında olmak ise size ticari açıdan önemli avantajlar sağlar.

Dünya genelinde 2 milyara yakın sayıda Web sitesinin olduğu tahmin edilmektedir ve bunlardan çok azı kolay ulaşılabilir durumdadır. Ancak profesyonel SEO hizmeti alan sitelerin ön sayfa ve il sıra iddiası bulunmaktadır. İş potansiyeli ve ticari kapasite bakımından artış bekleyen her bir firma SEO çalışmasına ve hizmetine önem vermelidir.

Gelişmiş tarayıcılar, başta Google olmak üzere, Web site sayfalarını tarar, farklı siteleri denetlemeden geçirir ve botları kullanarak bilgileri dizine koymada botları kullanır. Bu çalışmalar sonucunda Web sitelerinin internet sayfalarındaki sıralaması oluşur. Adeta sınırsız bir kütüphane oluşturan gelişmiş tarayıcılar nezdinde ön sayfa avantajı Web siteleri için amaç haline gelmektedir. Uzman SEO firmaları sayesinde siteler daha fazla ziyaretçi şansına sahip olur. E-ticaret yatırımı yapan firmalar bu sayede potansiyelini ve cirosunu artırma fırsatı bulur.

SEOmodi Hizmet Çözümleri SEO Çalışması Konusunda Önemli Örnekler Sunuyor

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllar içinde SEO çalışmalarının önemi daha çok artmıştır. 2021 yılında %69’luk inanılmaz bir artış yaşayan E-ticaret bütçesi, rakam olarak da 381.5 milyar TL gibi inanılmaz bir ciroya ulaşmıştır. Böylesine önemli bir pazardan pay kapmak isteyen firmaların hiç zaman kaybetmeden uzman bir SEO şirketi ile iletişime geçmesi gerekir.

Ankara’nın öncü firmalarından olan SEO firması, SEOmodi, aynı zamanda ülkemizin de lider markalarından biri olarak öne çıkmıştır. Bugüne kadar hizmet verdiği 121 şirketin satış cirosunu katlayan ve inanılmaz boyutlara ulaştıran SEOmodi firması, henüz SEO hizmeti almamış olan firmaların da cesaretlenmesine neden olmuştur. Firmaların dijital reklam sorunlarını çözen SEOmodi firması, aslında kendi reklamına da yeterli önemi vermelidir. İnternet üzerinden alışverişin, bireylere çok önemli katkıları bulunmaktadır. Ekonomik alternatif, ürün çeşitliliği ve kolay kargo avantajları bu tür alışverişin tercih edilmesinde çok önemli etkenler olmuştur. Genel olarak ülke ekonomisine de bu çalışmaların çok önemli katkılarından söz etmek mümkün olmuştur.

Pazarlama Ve SEO Bağlantısı Nedir?

SEO dijital pazarlamanın en vazgeçilmez gerçeği ve en doğru çalışması olarak karşımıza gelmektedir. Aradığını bulmak isteyen müşteriler vaktini en verimli şekilde kullanmak ister yeterli SEO çalışması yapılmış olan bir Web sitesinin müşteriler tarafından çok kolay ulaşılır olması önemlidir. Genel olarak arama motorları kullanıcılar için önemli bir kılavuz görevi üstlenmektedir. Dünya genelinde Google gelişmiş tarayıcı çok fazla insanın teveccühünü kazanmıştır. %91.4 gibi yüksek bir kullanım rakamı bu konudaki istatistikleri anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu arama motorunun optimizasyon avantajları dünya genelinde milyarlarca insanın alışveriş konusundaki tercihlerinin şekillenmesine neden olmuştur.

Bilgi paylaşımı, kampanyalar oluşturma ve duyurma, alışveriş kolaylığı sağlayan uygulamalar, internetin imkânları ile kullanıcılara ve müşteri kitlesine çok kolay bir ulaşım fırsatı sağlamaktadır. SEO danışmanı olarak çalışan uzmanlar dijital pazarlamanın ne kadar önemli bir yatırım istikamet olduğunu bilmektedirler. SEO konusuna yatırım yapan firmalar, artış gösteren müşteri kitlesi avantajını, hizmet sonrasındaki süreçte devamlı olarak kullanma şansına sahip olabilmektedirler.

SEO Hizmetleri Nelerdir?

SEO konusunda çok geniş bir hizmet kataloğuna ulaşmak mümkündür. Dijital pazarlama, sosyal medya danışmanlığı ve site güncellemeleri konusunda SEOmodi hizmetlerini örnek olarak görmek gerekir. SEO yatırımını kısa vadede kazanca dönüştüren firmalar aslında diğer firmalar için önemli bir örnek olarak görülmelidir. Haber (yayıncılık) SEO hizmeti, Yerel SEO hizmeti ve E-ticaret SEO hizmeti bu kategoriler içinde yer almaktadır. Tanınmış olan markaların bu konuda yapmış olduğu yatırımlar, aslında tüm firmalara örnek olmalıdır. Kurumsal SEO çalışmalarının elde etmiş olduğu başarı diğer firmalar için önemli bir örneği ön plana çıkarmıştır.

SEO hizmeti veren firmalar aynı zamanda WEB tasarımı ve Web sitesinin geleceğini koruma konusunda da çok önemli hizmetler sunmaktadır. Örnek çalışmalarla öne çıkan SEOmodi firması Web sitelerinin analizini ve takibini yapar, onları güncel ve özgün içeriklerle destekler. Her gün daha fazla insanın ziyaret ettiği siteler, bilgi verme ve yol gösterme konusunda yeterli yapıya sahip olur ve müşterilerine yol gösteren bir çalışmanın parçası olarak karşınıza gelir.

Pandemi İle İnternetin Gücü Daha İyi Anlaşıldı

İnsanların elinde internet gibi bir fırsat varken bunu çok iyi değerlendirmek gerekir. 2019 yılı verilerinde genel ticaretin %9,8’i internet üzerinden gerçekleşmekte idi. Pandemi sürecinde bu rakamda %5,9 puanlık bir artış söz konusu olmuştur. İnsanların kolay ve kazançlı alışverişe yönelmesi aslında ticari maliyetin düşmesine neden olmuştur. pandeminin ilk yılında E-ticaret payı %15.7’ye yükselmiştir. Kolay ve kazançlı alışverişe olan ilgide yoğun bir artış söz konusu olmaktadır. Bu durumu kazanca çevirmek ise firmalar için en mantıklı yoldur. Büyük bir pazardan pay kapma yarışı içinde SEO en önemli donanım haline gelmiştir.

Kazanç marjını artırmak için illaki zam yapmaya ve ürün fiyat artışına gitmeye gerek yoktur. Maliyetleri düşürmek ise bir yere kadar olumlu sonuç vermektedir. SEO yatırımı ise bu alandaki en risksiz yatırımlardan biri olarak karşınıza çıkmaktadır. Hizmet yılları içinde başarılı çözüm adresi olmuş olan SEO firmaları, ürettiği çözümlerle müşterilerine kazanç fırsatı saplamıştır.

SEOmodi ile Ekonomik Ve Faydalı Çözümler

SEO firması bünyesinde çalışan bireylerin teknik konulara hâkim olması gerekir. Buna ilave olarak tecrübenin öneminden de bahsetmek gerekir. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir’e ve Avrupa’da verdiği hizmetlerle örnek olan SEOmodi firması düşük maliyetli yatırımların büyük kazançlara dönüşebileceğini çok net biçimde göstermiştir. Arama motorları içinde Google öne çıkmış ve çok fazla insanın tercihi olmuştur. Bu tarayıcının aylık olarak 100 üzerinde güncelleme yaptığı dönemler olmuştur. Buna bakarak SEO firmalarının kendini yenileme çalışmalarının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek gerekir.

Modern dünyanın alışveriş ortamı kesinlikle sanal ortam olmalıdır. Düşük maliyetli ürünlerin daha uygun fiyatlarla bu pazarda satışa sunulduğu görülmüştür. SEO hizmeti alan firmalar ise bu büyük pazara ortak olma şansı bulabilmektedirler. Bu alanda yapılan her yatırım kısa zamanda olumlu sonuçları ile tüm firmalara önemli avantajlar sağlamaya devam etmiştir.