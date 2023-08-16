Serap Paköz'ün programı apar topar yayından kaldırıldı. Müge Anlı'nın en yakın rakibiydi

Faili meçhul dosyaların aydınlatılmaya çalışıldığı Star TV'nin gündüz kuşağında Serap Paköz'ün sunumuyla yayınlanan "Gerçeğin Peşinde" programı yayından kaldırıldı.

Serap Paköz'ün programı apar topar yayından kaldırıldı. Müge Anlı'nın en yakın rakibiydi

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Ünlü sunucu Serap Paköz'ün sunumuyla Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan "Gerçeğin Peşinde" programı nedeni bilinmeyen bir şekilde yayından kaldırıldı.

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FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER ELE ALINIYORDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bloom Medya imzalı programda faili meçhul dosyaların karanlık yüzleri aydınlatılmaya çalışılıyor ve kayıplar bulunuyordu.

Avukat ve Adli Tıp Uzmanı görüşlerinin de yer aldığı programın yeni sezonda Star TV ekranında olmayacağı ortaya çıktı. Daha önce TV8'den Star TV'ye geçen programın yeni sezondaki akıbeti ise şimdiden merak konusu oldu.

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