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Sunucu Serap Paköz: Halam açlık susuzluk ve soğuğa dayanamadı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik deprem felaketinin ardından Serap Paköz de ailesinden bazı kişilerin enkazda olduğunu öğrenmişti. Ünlü isim günler sonra halasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Paköz gelen çirkin yorumlara da isyan etti.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:45
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Sunucu Serap Paköz'ün halası depremde hayatını kaybetti.

Sunucu Serap Paköz: Halam açlık susuzluk ve soğuğa dayanamadı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Serap Paköz de acı haberle yıkılmıştı. Günlerdir enkaz çalışmalarını bekleyen sunucu halasından gelen kötü haberi sosyal medyada duyurdu.

Serap Paköz açıklamasında "Canım halam Kahramanmaraş'taki depremin ilk 3 günündeki açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti" dedi.

KIZDIRAN YORUM!

Sunucunun sözlerine bir kişi "Neden yardıma gitmediniz peki doyurmadınız?" dedi. Serap Paköz acısının yanında bir de bu sözü duyunca sinirlendi ve " Orada mıydınız?Orada mısınız? Akrabalarım ve diğer depremzedeler için neler yaptığımı ve yapmaya devam ettiğimi nereden biliyorsunuz? İlan etmek,bunu aleme duyurmak zorunda mıyım?" diyerek tepki gösterdi.

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