Serap Paköz’ün son hali Mr. Spock’a benzetildi

Seda Sayan’ın doktoruna gidip, ‘Fransız Askısı’ yaparak yüzünü gerdiren ünlü sunucu Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Serap Paköz, operasyondan önce ve sonra yaptığı Instagram paylaşımlarıyla geçirdiği değişimi takipçileri ile paylaşmıştı.

Ameliyatın ardından fotoğrafını paylaşan Serap Paköz’ün son hali, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından beğenilmezken bazı kullanıcılar tarafından ise çok beğenildi.

Paköz’ün son halini beğenmeyenler, "Estetikten dolayı konuşamıyor", "Doğallığınızı kaybetmişsiniz", 'Yüzünüze ne oldu?' gibi yorumlar yaptı.

Ünlü sunucu gelen bu kötü yorumlar üzerine sessizliğini bozarak konuşmakta neden zorluk çektiğini açıkladı. Paköz, "7 tane dişim çekildi. O yüzden konuşurken zorluk çekiyorum. Bunu paylaşayım da bilin işin aslı nedir." dedi.

Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetildi.