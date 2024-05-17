Serap Paköz’ün son hali Mr. Spock’a benzetildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serap Paköz’ün son hali Mr. Spock’a benzetildi
Ünlü sunucu Serap Paköz’ün son hali 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock’a benzetildi.

Seda Sayan’ın doktoruna gidip, ‘Fransız Askısı’ yaparak yüzünü gerdiren ünlü sunucu Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Serap Paköz, operasyondan önce ve sonra yaptığı Instagram paylaşımlarıyla geçirdiği değişimi takipçileri ile paylaşmıştı.

4-002.jpg

Ameliyatın ardından fotoğrafını paylaşan Serap Paköz’ün son hali, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından beğenilmezken bazı kullanıcılar tarafından ise çok beğenildi.

Paköz’ün son halini beğenmeyenler, "Estetikten dolayı konuşamıyor", "Doğallığınızı kaybetmişsiniz", 'Yüzünüze ne oldu?' gibi yorumlar yaptı.

2-001.jpg

Ünlü sunucu gelen bu kötü yorumlar üzerine sessizliğini bozarak konuşmakta neden zorluk çektiğini açıkladı. Paköz, "7 tane dişim çekildi. O yüzden konuşurken zorluk çekiyorum. Bunu paylaşayım da bilin işin aslı nedir." dedi.

Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetildi.

rtrete.jpg

Son Haberler
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor Yaşam
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama Gündem
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı Yerel Haberler
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi Gündem
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne? Spor
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne?
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü? Magazin
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü?
Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu Dünya
Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu