Serbest kalan Hizbullahçı teröristleri yakalayan polisler hapis yatacak

Hizbullah tetikçilerinin tahliyelerinin ardından "yeniden yargılama adı altında sürdürülen her duruşmanın ertelenmesi, Hizbullah davalarında "Zaman aşımından düşme kararları"nın önünü açtı. Teröristlerin "gözaltında işkence" iddiası üzerine de ilgili polisler hakkında arama kararı çıkarıldı

Serbest kalan Hizbullahçı teröristleri yakalayan polisler hapis yatacak

Terör örgütü Hizbullah'ın askeri kanat yapılanmasında bulunan ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü 273 tetikçi yargılandıkları mahkemelere “yargılamanın yenilenmesi” için başvuru yaptılar. Hizbullahçılar, davanın esasına etki edebilecek düzeyde yeni bir delil çıkmadığı halde kendilerini yargılayan DGM'lerde askeri yargıç bulundurulması, devamında özel yetkili mahkemelerdeki yargıçların FETÖ'cü olması, gözaltında işkence gördükleri ve avukat bulundurulmadan ifadelerinin alındığını belirterek adil yargılanmadıkları iddiasıyla yeniden yargılanma talebinde bulundular.

Sözcü Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberine göre; talepleri kabul edilen Hizbullahçılar, HÜDAPAR-AKP yakınlaşmasının ardından 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında haklarında infaz durdurma kararı verilerek gruplar halinde tahliye edildiler.

Serbest kalan Hizbullahçılar hakkında beş yıldan beri yeniden yargılama adı altında açılan dosyalar ise bugüne kadar karara bağlanamadı.

5 YILDIR KARAR ÇIKMIYOR

Faili oldukları cinayetler Yargıtay kararıyla da sabit olan Hizbullahçılarla ilgili ilk kararın yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ikinci kez verilmesi halinde haklarında yeniden tutuklamaya ilişkin yakalama kararı çıkarılması gerekiyor.

Fakat ağır ceza mahkemeleri dosyada beş yıl boyunca karar vermeyi engelleyecek bir eksiklik olmadığı halde talepleri kabul edilen Hizbullahçılara yargılamanın yenilenmesiyle ilgili bir türlü karar vermedi.

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Her duruşma “Eksikliklerin ikmali” gerekçe gösterilerek 8 ay sonrasına ertelenirken davaların zaman aşımıyla ortadan kaldırılabileceği ihtimali artıyor.

30 YILLIK ZAMANAŞAMI BU YIL DOLUYOR

Tetikçilerin önemli bir bölümü cinayet işledikleri, adam kaçırıp işkenceli sorgudan geçirip sığınaklarda domuz bağıyla boğdukları suç tarihlerinin önemli bir kısmı 1993 yılı ve öncesini kapsadığı için yüzlerce cinayet işleyen tetikçilerin zamanaşımıyla ceza almaktan kurtulacaklar.

Cinayetler eski TCK'nın yürürlükte olduğu 1993 yılı ve öncesini kapsaması nedeniyle CMK'nın “Sanık hakkında her zaman lehe olan hükümlerin uygulanır” hükmü gereği 30 yıllık zamanaşımı yıl
sonunda dolduğunda Hizbullah tetikçileri hakkında düşme kararı çıkabilir.

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SANIKLARI BIRAKKIP POLİSLERİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Öte yandan yeniden yargılama talepleri kabul edildiği için halen yargılamaları devam eden eski hükümlü Hizbullahçıların davalarıyla ilgili ilginç bir gelişme daha yaşandı. Davada beklenen evrak, dinlenecek tanık veya eksiklik bulunmadığı için karar verilmesi gerekirken duruşma savcısı mahkemeden sürpriz taleplerde bulundu.

Tetikçilerin “Bize gözaltında işkence yaptılar. İfadeleri okumadan zorla imzalattılar. Cinayetleri üstlenmek zorunda kaldık” şeklindeki iddiaları üzerine savcı, işkence iddialarının araştırılması için hükümlü tetikçilerin yakalandığı tarihlerde gözaltında sorgularına katılan TEM şubede görevli polislerin tek tek ad ve soyadı, sicil numaraları ile mernis kayıtları, açık adreslerinin tespit edilmesini, ardından da bu polisler hakkında “İşkence ve kötü muamele” suçundan dava açılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, her tetikçinin işkence iddiasına karşı ayrı ayrı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Polislerin önemli bir bölümü emekli olduğu, bir kısmının vefat ettiği, bazılarının FETÖ'den ihraç edilip tutuklandığı, bazılarının da yurtdışında oldukları kaydedildi.

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