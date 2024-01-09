Serbest muhasebecilikte 2024 yılı ücret tarifesi belli oldu

Serbest Muhasebecilik, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ücretleri belli oldu. Tarife Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlandı. O tarife 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

ÜCRETLER AÇIKLANDI

2024 yılı serbest muhasebecilik ve serbest muhasebeci Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik Asgari ücret tarifesinde, defter tutma bedeli 285 lira ile 6 bin 497 lira arasında değişecek. Kuruluş işlemlerine yönelik fiyatlar da belli oldu. Kuruluş işlemleri için 8 bin 82 lira, değişikliklerde ise 8 684 lira ödeme alınacak