Serbest piyasada dolar uçtu

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, dolardaki ikili kur nedeniyle kafalar karışık. Çünkü dolar serbest piyasada uçuşta. Dolar serbest piyasada farklı, Bankalarda farklı Resmi kurda farklı. Vatandaş hangisine inanacağını şaşırdı. TCMB'nin rezervlerinin düşmesiyle birlikte vatandaşın dolara ulaşması iyice zorlaştı. Televizyon ekranlarının altında yazan doların resmi kur fiyatı 19 lira 75 kuruş görünüyor. Bu fiyat TCMB'nin siteside de yaklaşık aynı. Ancak vatandaş bu fiyattan doları alabiliyor mu sorusunun yanıtı belli:Hayır. Çünkü ikili, hatta üçlü kur var. Serbest piyasada dolar 20.50 TL'den işlem görüyor.

Bankalarda durum daha da farklı. Dolar kurunda makas açık. Bankalar doları TCMB gibi 19 lira 75 kuruştan alıyor. Ancak satışa gelince makas iyice açık. Serbest piyasanın da üzerinde. Bankalar dövizi resmi kur üzerinde alırken, satışa gelince makas iyice açık. Satış 21.30 TL'nun üzerinde. Bu rakam Devletin Bankası Ziraat Bankası'nda da aynı. 21.30 TL. Kısacası vatandaş bu işin içinden çıkamıyor. Resmi kurun rakamları mı doğru, serbest piyasa rakamları mı doğru bankalarınki mi doğru. Kafalar karışık.