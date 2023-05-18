İngiliz şirket doların ne olacağını fısıldadı

Seçimlerin ilk turunun ardından TL günlük sınırlı değer kayıplarına devam ederken geçen hafta 500 baz puanın altına gerileyen Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) dün 700 baz puana yaklaştı.

Seçim öncesinde 480 seviyelerine kadar gerileyen CDS, bu sabah yedi ayın zirvesi olan 692 baz puan seviyesini gördü. CDS’teki artış, Türkiye’nin borçlanma maliyetlerini artırıyor.

İngiliz portföy yönetim şirketi Ashmore’da araştırma şefi olan Gustavo Medeiros, CDS’in geçen yıl temmuz ayında görüldüğü gibi tekrar 900 baz puan ve üzeri seviyelere yükselebileceğine işaret etti.

Reuters’ta yer alan değerlendirmesinde Medeiros, doların da 30-31 lira seviyelerine kadar yükselebileceği tahmininde bulundu.

‘YENİ DIŞ KAYNAK YARATILMASI GEREKECEK’

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “İlk tur sonrası atılan adımlar mevcut politikada yeni döviz kaynağı ihtiyacının devam edeceği görüşümüzü destekliyor. Bireyseller için bankaların yüzde 5 yerine artık önce yüzde 10, birkaç ay sonra yüzde 30 gibi dövizden dönüşüm yapması gerekecek. Aynı zamanda yeni dış kaynak yaratılması da gerekecek” diye konuştu.

Bankacı seçim öncesi Kapalıçarşı’da yüzde 10’a yaklaşan döviz alım satım arasındaki farkın bu hafta kapanmaya başladığını, mevcut yavaşlama ile bu farkın yüzde 2’ye doğru gerileme eğiliminde olduğunu da söyledi.

Dolar/TL bu sabah güne 19,7730 civarından başladı. TL dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 1 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 4,8, yılbaşından bugüne ise yüzde 5,3 kayıp yaşadı.

Son iki yılda rekor enflasyon seviyelerinin görüldüğü ve TL’nin yaklaşık yüzde 60 değer kaybettiği Türkiye’nin uygulanan ekonomi politikalardan arta kalan hasardan toparlanmasının zaman alması beklenirken, 2023’ün kayıp bir yıl olma olasılığı yüksek görünüyor.

REZERVLER BASKI ALTINDA

Merkez Bankası’nın seçim öncesinde başlayan altın satışlarının da etkisiyle rezervleri daha da baskı altında. Rezervlere ilişkin güncel veriler bugün açıklanacak. Bugün ayrıca veri gündeminde piyasa katılımcıları anketi de yer alıyor.

Bankacılar kamu kontrollü olarak tanımladıkları kur politikasında en az ikinci tura kadar bir değişiklik beklemiyor. Uzun vadede ise politikaların sürdürülebilirliği piyasa açısından hâlâ büyük soru işaretleri barındırıyor.

İkinci tur sonrası başta ekonomi olmak üzere politikalarda değişiklik getiren bir sonuç çıkıp çıkmayacağı piyasalar açısından hâlâ en kritik soru.