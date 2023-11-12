Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı

Kulübün eski yöneticilerinden Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacağını duyurdu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"BUNA SEYİRCİ KALMAM SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

Beşiktaş’ımız bugün tarihinde hiçbir dönemde eşi benzeri görülmemiş bir duruma sokulmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün o eşsiz tespiti adeta bugün Beşiktaş’ımızın da sınavına dönüşmüştür. Dahili ve harici düşmanlarının bugün Beşiktaş’ı düşürdüğü duruma hiçbir Beşiktaşlı kayıtsız kalmamalıdır. Ben ki bu camia için en ağır bedeli ödemiş Beşiktaşlılardan biriyim. Benim buna seyirci kalmam söz konusu bile olamaz!

"DAHA FAZLASI YAPMAYA HAZIRIM"

Bu süreçte adaylığımızı destekleyen isimlerden "camianın size vefa borcu var" söylemlerini çok duyuyorum. Yapmaya çalıştıklarımızın Beşiktaş camiasında karşılık bulduğunu görmek bizi hem mutlu etti, hem cesaret verdi. Yine de büyük Beşiktaş camiasının bana bir vefa borcu bulunduğunun dillendirilmesinden ar ederim. Beşiktaş için ne yaptıysam, bundan sonraki süreçte görev verilmesi halinde daha fazlasını da yapmaya hazırım.

Geldiğimiz noktada çok acıdır ki, Beşiktaş Başkanı’na İnönü Stadı’nda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında Beşiktaş’ımız her türlü adaletsizliğin fütursuzca muhatabı konumuna getirilmiştir.

"YETER ARTIK"

Beşiktaş Başkanlığı’na aday olmamın ilk ve en önemli sebebi buna “Yeter artık” demektir. Beşiktaş’ımıza dair çok büyük ümitlerim ve hayallerim var. Bu kulübün sağlam bir vizyonla sımsıkı kenetlendiğinde çok kısa süreler içerisinde nerelere gelebileceğini görüyorum, heyecanlanıyorum. Bu inanç, bugün başkan adayı olarak huzurunuzda olmamın sebebidir.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI BİRİNCİ HEDEFİMİZ"

Profesyonel kadromuzla ve hiç tükenmeyen inancımızla her kulvarda başarılı olmayı, en önemlisi sürdürülebilir başarıyı birinci hedefimiz olarak belirledik. Çok uzun zamanlardan bahsetmiyorum, bir bakacağız, bir anda her şey değişmiş, ayağa kalkmışız!

"MAKAS AÇILIYOR"

Değerli Beşiktaşlılar, Doğrudur, rakiplerimiz lehine makas açılıyor. Ama kimsenin şüphesi olmasın, Beşiktaş en büyüktür ve öyle kalacaktır, boşuna uğraşmasınlar. Benden enkaz devraldık cümlesini duymayacaksınız. Sizden sabır ve sakinlik beklemiyorum. En kısa zamanda, hep beraber doğru adımları bir bir atarak hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız.

"BEŞİKTAŞ'IN SOKAKLARDA EN ÖNDE OLMASI GEREKİR"

Bu açıklama vesilesiyle büyük Beşiktaş taraftarına seslenmek isterim. Guti’leri, Quaresma’ları, getirdiğimiz yıllardan sonra oluşan bir üstünlüğümüz vardı. Sokakta formalı gördüğünüz gençlerin, kadınların, çocukların çoğunluğu Beşiktaşlıydı. Şimdi de halkın takımı Beşiktaş’ın sokaklarda en önde olması gerekir.

"İRADENİZİ SANDIĞA YANSITIN"

Değerli Kongre üyeleri, Beşiktaş’ın geleceği elinizde. Kimse ümitsizliğe kapılmasın. Daha önceki seçimde huzurunuza geldiğimde; şunun adamı, bunun devamı diye algı operasyon yapıp yönetime gelenlerin durumu bugün ortadadır. Dolayısıyla zarar görende Beşiktaş’ımız olmuştur. Unuttukları şey, ben her iki iktidara da rakip olup aday oldum ve yarıştım, o zaman hür ve bağımsızdım, bu gün de bir kartal gibi hür ve bağımsızım. Rahmetli Başkanımız Süleyman Seba’nın dediği gibi hiçbir zaman hiç kimsenin adamı olmadım. Onun oyu, şunun oyu, bindirilmiş kıtalar, birbirinin devamı yönetimler, sendikalar, gruplar hiçbiri Beşiktaş’ın sahibi değildir. Beşiktaş’ın sahibi Beşiktaşlılardır. Lütfen gelin, oyunuzu kullanın, iradenizi sandığa yansıtın.

"GÜN BİRLEŞME GÜNÜDÜR"

Kaybedecek bir dakikamız bile kalmamıştır. Bir zamanlar tüm rakiplerimizin korkulu rüyası olan bu büyük camiamızın, ezeli rakiplerimiz ile aramızdaki makasın daha fazla açılmasına, hiçbir Beşiktaşlı tahammül etmemelidir. Gün, birlik beraberlik günüdür. Gün sırtımızı Beşiktaş’ı Beşiktaş yapan değerlere yaslayarak camiamızı birleştirme günüdür. Gün, ayakları yere basan gerçekçi, adımlar atıp Kara Kartal’ı aya kaldırma, güneşe yürütme günüdür. Beşiktaş’ımız için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın... Camiamıza saygı ve sevgilerimle…

"MAÇTAN SONRA RIZA HOCA İLE BULUŞACAĞIM"

"Yarın maçtan sonra Rıza Hocam'la buluşacağım. Takımın eksiklerini biraz daha belirlemiş olur. Seçilmiş gibi bir an önce hazırlıklarımızı yapacağız. Devre arası tahmin ediyorum 11 Ocak'ta başlıyor. Geçen süreye kadar, biz bu transferin hangi futbolcular olacağını tespit edip, 3 Aralık'a kadar olan süreyi kullanmak istiyoruz"



"PARA YOKSA CEBİMİZDEN KOYARIZ"

Borçlar bizi hiçbir zaman ürkütmedi, ürkütmez de. Hocanın vereceği direktiflerle takımın noktaya ihtiyacı varsa, biz o transferi yaparız. Para yoksa da cebimizden koyarız o transferi gerçekleştiririz. Çünkü geldiğimiz noktada, mevcut takımı yukarı taşımamız lazım. Yukarı taşımadığımızda, sezon sonunda elimizde ne yapacağımı bilmediğimiz bir futbolcu topluluğu kalacak. Bir an önce bu transfer çalışmalarına başlamamız gerekiyor. Bunun için de pek boşa harcayacak zamanımız yok"



"Az çok yönetim kurulumuz oluşmaya başladı. Bugünden isimleri telaffuz etmek istemiyorum. Ama çok iyi bir yönetim kurulu olacak. İş adamı da, profesyonel de olacak, eski futbolcumuz da olacak. Gayet kuvvetli bir yönetim kurulu olacağından şüphem yok"



"BÜYÜK TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"

"Tabii ki büyük transfer düşünüyoruz. Bu sene yapılan transferleri eleştirmek istemiyorum çünkü sezon sonuna kadar onlarla devam edeceğiz. Birkaç tane taraftarı mutlu edecek transfer yapacağız. Tabii bu takıma da fayda sağlayacak, sırf taraftarı mutlu etmek için yapılan transfer olmayacak. Kulübün bütçesini zorlamadan, gerekli finansmanı sağlayacak bu transferleri gerçekleştirecek gücümüz ve hazırlığımız var"



"MEHMET ÖZDİLEK İLE ANLAŞTIK"

"Mehmet Özdilek ile anlaştık. Kazanırsak sportif direktörlük görevini Mehmet Özdilek'e vereceğiz."



"HOCA ARAMAYA GEREK YOK"

"Beşiktaş'ın Rıza hocası varken yeni bir hoca aramaya gerek yok. Ben çok da eminim, Rıza hoca bu takımı toparlar. Biz de devre arası transferler yapıp takımı toparlamayı düşünüyoruz. Benim en büyük projem, en acil projem futbol takımını ayağa kaldırmak ve yukarılara taşımak."

"GÜNDE 20 SAAT ÇALIŞAN BİR ADAMIM"

"TJK'de şubat ayında seçim var. Günde 20 saat çalışan bir insanım, hiçbir tarafın aksayacağını düşünmüyorum. Benim için bir sorun değil. Daha önce de başkanken yine burada aday oldum. Benim için sorun teşkil edecek bir konu değil. Gündemimiz de bu konu değil."



"BEŞİKTAŞ'A KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ"

"Seçildikten sonra ilk önce bir ön yargıyla futbol federasyonuna gitmeyeceğiz. Ama evimizde yaşanan parmak hadisesinden sonra bir açıklama yaptı. Beşiktaş'a kimse parmak sallayamaz, hele kendi evinde hiç sallayamaz. Biz federasyon başkanımızla ve federasyondaki arkadaşımızla bu ilişkileri mümkün olduğu kadar iyi götürmeye çalışacağız. Ama Beşiktaş'ın en ufak bir hakkının yenilmesine de müsaade etmeyeceğiz. Geçmişte Beşiktaş'ı nasıl savunduğumu, nasıl savunacağımı herkes biliyor. Beşiktaş Kulübü dünyada en son parmak sallanacak kulüptür. Hiçbir zaman da bunu kabul etmez. Gereken mücadeleyi tatlı şekilde de en sert şekilde de yaparız. Beşiktaş camiasının içi rahat olsun. Beşiktaş camiasının maddi manevi zarar görmesine müsaade etmem, ettirmem de."



"BİR TEKLİF OLURSA BEN HER ŞEYE UYARIM"

"Beşiktaş'a faydalı olacak her oluşumun içinde olurum. Bunu geçmişte de gördünüz. Konu Beşiktaş olunca hiç umurumda olmaz. Hasan Bey'le de görüşüyorum. Emre kardeşimle de görüşüyorum. Öyle böyle senelerdir Beşiktaş'a emek veren bir arkadaşımız. Zaten bizim camiamızın çok fazla bir yönetime alabileceğimiz insanları zor ikna edip yönetimde çalışmasına ikna ediyoruz. Para harcamanın haricinde zaman ve emek de harcıyor insanlar. Zaman zaman sosyal medya da görüyorum, matruşka lafı bu camiaya hiç yakışmıyor. Hizmet vermiş, zaman, emek, para vermiş. Benimle ilgili birkaç yakıştırma, bunun adamı, bundan çıkıyor... Bunu bana yapmasınlar, gerek yok. Beşiktaş'ta geçmişimi herkes biliyor. Bir teklif olursa, ben her şeye uyarım. Yeter ki Beşiktaş'a faydalı olacak bir oluşum olsun"