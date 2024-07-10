Serdar Aziz ortalığı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Aziz ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Serdar Aziz'in veda mesajı Sarı Lacivertli taraftarların tepkisine yol açtı.

Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin kendisine diğer kulüplerle transfer görüşmeleri yapma izni vermesinin ardından bir veda mesajı yayınladı.

Aziz mesajında, "Fenerbahçe'deki bu dönem boyunca gösterdikleri anlayış için başkanımız Ali Koç'a, değerli büyüğümüz Acun Ilıcalı'ya ve teknik direktörümüz Jose Mourinho'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin izniyle transfer görüşmelerine başlayan Serdar Aziz, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takımın Avusturya kampından ayrılan 33 yaşındaki defans oyuncusu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Herkesin bildiği gibi, beş buçuk yıldır gururla taşıdığım Fenerbahçe formamla bugün gerçekleştirdiğimiz son toplantının ardından kulüple yollarımızı ayırma kararı aldık.

Bu süreçte bana gösterilen anlayış için başkanım Ali Koç'a, büyüğüm Acun Ilıcalı'ya ve hocam Jose Mourinho'ya minnettarım ve şükranlarımı sunuyorum.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyadan yayınladığı veda mesajında taraftara teşekkür etmeyen Serdar Aziz'e Sarı Lacivertli yandaşlardan tepki yağdı.

Serdar Aziz'in paylaşımının altına binlerce olumsuz yorum yapan Fenerbahe taraftarı "İyi ki göndermişler" mesajını paylaştılar.

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