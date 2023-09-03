Serdar adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Serdar isminin anlamını araştırıyor. Peki, Serdar ne demek? Serdar isminin anlamı nedir?
SERDAR NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Serdar ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Kumandan, başkumandan.
- Bir topluluğun başı, en ileride geleni.
SERDAR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Serdar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Serdar adını koymak caizdir.