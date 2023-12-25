Serdar Topraktepe Beşiktaş'ta kimsenin yapamadığını yaptı. Gürel Yurttaş yazdı

Beşiktaş Hatayspor karşısında son haftalarda görmediğimiz bir şekilde başladı oyuna. Agresif, gol isteyen, bunun için çeşitli yollar deneyen.

Eksik yok muydu, yine vardı. Ama görüldü ki eldeki kadronun en iyisini sahaya çıkardı. En önemlisi de herkesi yerli yerine koydu.

Amartey'i mesela. Ön liberoda görevlendirdi Leichester City'de olduğu gibi.

Herkesin övdüğü Semih Kılıçsoy. Kendisinden öncekilerin yapamadığını yaptı, cesurca ilk 11'e koydu genç oyuncuyu.

Salih'e sorumluluk verdi. Amartey'i ön libero gibi oynatınca Amir'i yerli yerine yani orta sahaya yerleştirdi. Salih'e sorumluluk verdi. Rashica'yı, Muleka'yı gerçek yerlerine yerleştirdi. Son haftaların formsuz ismi Cenk'i kesti. Masuaku'yu çıkardı sahaya. Ve hücum oynattı.

Beşiktaş bu değişikliklerle öyle başladı ki oyuna. Üst üste Muleka ile 3 pozisyon yakaladı. Bu sezon hiçbir maça böyle başlayamamıştı. Bunların biri auta gitti, ikisini kaleci Erce kurtardı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel Beşiktaş'ın son maçlarına göre yapmış olmalı taktiğini ki yanıldı. Böyle bir Beşiktaş'ı kimse gibi o da beklemiyordu; eminim bundan.

Gol geliyorum diyordu. Salih'in nefis vuruşunda ağlara giden top Muleka'nın ofsaytta olması nedeniyle geçerli sayılmadı ama 38'de öne geçti. Amir'in nefis pasına hareketlenen Semih, ünlü İngiliz santrfor Gary Lineker'in stilini andıran bir şekilde defansın arkasına sarkarak topu filelere yolladı. Topraktepe, 16 yaş takımından hocası olduğu genç futbolcuya güveninin karşılığını almış oldu böylece.

İkinci yarıya da aynı şekilde başladı Beşiktaş. 53'te Amir'in kornerinde Colley'in kafayla filelere gönderdiği top Beşiktaş'ı rahatlattı, maçın başından beri bir türlü oyuna ağırlığını koyamayan Hatayspor'un da paniğe kapılmasına neden oldu. Üst üste değişiklikler yapsa da Volkan hoca takımını istediği düzeye çıkaramadı.

Artık Beşiktaş'ın güveni gelmişti. 73'de Rashica'nın yerine Tayfur'un girmesi Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş kulübesindeki ilk kararıydı.

Beşiktaş'ın güveni gelmişti de... Defansın yoktu güveni. Bu maçı boş geçseler olmazdı. 80'de yaptıkları hatayı değerlendiren Hodzic oldu ve durumu 2-1 yaptı.

Topraktepe bu kez de genç Semih'in yerine tecrübeli Cenk'i aldı oyuna. Cenk'ten pozisyon beklenirken Tayfur'un peş peşe 2 şutunu kaleçi Erce'nin kurtararak takımını oyunda tutmasını gördük.

Serdar Topraktepe ilk kez çıktığı Beşiktaş'ın başında galibiyete götürdü takımını. Karanlık içindeki Beşiktaş'a bir ışık yaktı.

Volkan Demirel'in ise şanssızlığıydı bu. Beşiktaş'taki değişim onu çarptı.

Kaleyi bulan 6 şutta 2 gol attı Beşiktaş. Hatayspor ise 2 isabetli şutta bir gol attı, diğerini son anlarda kaleci Mert kurtardı.