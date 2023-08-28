Serenay Sarıkaya göğüs silikonlarından vazgeçecek iddiası gündem oldu

Son dönemde ünlü kadın oyuncuların yüzlerine yaptırdıkları estetikler yapımcıları rahatsız ediyor. Ancak Özgü Namal, Pınar Deniz gibi isimler bu konuda şanslı. Serenay Sarıkaya ise doğallığa önem vermesi sebebiyle göğüs silikonlarından bile vazgeçmeyi düşünüyor.

Serenay Sarıkaya göğüs silikonlarından vazgeçecek iddiası gündem oldu

Yeni yayın dönemi başlarken yeni diziler de sete çıktı. Son dönemde kadın oyuncuların birbirine benzer yüz hatları da gündemde. Dizilerde başrol oynayan oyuncuların estetikli görünümlerine dair yapımcılar ise rahatsız.

10Haber'de Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; birçok önemli yapımcı oyuncularıyla yaptıkları sözleşmelere "rolün bütünlüğünü bozacak" estetik istemediklerine dair madde ekliyor.

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Yüzüyle oynatmayan Özgü Namal, Pınar Deniz ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin anlaşmasında ise bu madde yok. Öyle ki gittikçe doğallığa önem veren Sarıkaya'nın göğüs silikonlarını da aldıracağı iddiası gündemde.

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