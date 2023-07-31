Serenay Sarıkaya pantolonunu sıyırıp paylaştı. Kısa sürede sosyal medyayı yıktı

Yeni rolü saçlarını kısaltan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, setten paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı yıktı. 31 yaşındaki oyuncunun pantolonunu sıyırdığı pozu dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı.

Serenay Sarıkaya pantolonunu sıyırıp paylaştı. Kısa sürede sosyal medyayı yıktı

Kısa bir tatilin ardından dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başlayan Serenay Sarıkaya, yeni rolü için saçlarını kısaltarak yeni imaj yaptı.

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PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Yeni projesi peruk kullanan güzel oyuncu, setten paylaştığı pozlarla dikkat çekti. Pantolonunu sıyırarak poz veren 31 yaşındaki Seranay Sarıkaya'nın paylaşımına saatler içerisinde yüzbinlerce beğeni geldi.

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TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı takipçileri Sarıkaya'nın neden pantolonunu indirdiğini sorgularken, bazıları ise Sarıkaya'nın fiziğinin güzelliğine vurgu yaptı.

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