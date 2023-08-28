Serenay Sarıkaya'nın reklamdan aldığı para şok etti

Serenay Sarıkaya, bir jean markasıyla olan anlaşmasını uzattı. Güzel oyuncunun yeni reklam kampanyası için 30 milyon lira alacağı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya'nın reklamdan aldığı para şok etti

10 yıldır giyim markasının reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, her sene servetine servet katıyor.

serenay-sarikaya-nin-reklamdan-aldigi-para-sok-etti-snvuc.jpg

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Uzun yıllardır reklam yüzü olduğu giyim markasının reklam kampanyası için yeniden kamera karşısına geçecek olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, yeni anlaşması için 30 milyon lira alacağı konuşuluyor.

serenay-sarikaya-nin-reklamdan-aldigi-para-sok-etti-bocgd.jpg

Yeni reklam filmi için ise İtalya'dan Carlo Alberto isimli ünlü bir stilist ve moda danışmanı gelmiş. Reklam çekimi geçtiğimiz hafta İstanbul'da tamamlanırken önümüzdeki günlerde özel bir lansmanla reklam filminin tanıtımı yapılacakmış. Sarıkaya, iddiaya göre bir yıllık reklam anlaşmasıyla 30 milyon lirayı cebe indirecek. 32 yaşındaki oyuncu, reklam ücretiyle de gayrimenkule yatırım yapacak. 10 yıldır giyim markasının reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, her sene servetine servet katıyor.

İlgili Haberler
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz proje
Tanju Özcan'dan Serenay Sarıkaya paylaşımı
Kerem Bürsin ile barıştığı konuşuluyordu. Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Serenay Sarıkaya pantolonunu sıyırıp paylaştı. Kısa sürede sosyal medyayı yıktı
Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Son Haberler
Uzmanlardan mevsimsel alerjilere karşı ‘Anadolu’ önerisi Sağlık
Uzmanlardan mevsimsel alerjilere karşı ‘Anadolu’ önerisi
Merve Çağıran şişliği gözlükle de kapatamadı Magazin
Merve Çağıran şişliği gözlükle de kapatamadı
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti? Keşfet
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Akşener’in sözleri sonrası İYİ Parti’den yeni açıklama geldi Siyaset
Akşener’in sözleri sonrası İYİ Parti’den yeni açıklama geldi
Eski milli futbolcu Ersen Martin'in yaşam mücadelesi sürüyor. Herkes ona sırtını döndü Spor
Eski milli futbolcu Ersen Martin'in yaşam mücadelesi sürüyor. Herkes ona sırtını döndü
Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu Dünya
Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu
Sakaryaspor maçı öncesi kriz! Ümraniyespor sahaya çıkmak istemedi Spor
Sakaryaspor maçı öncesi kriz! Ümraniyespor sahaya çıkmak istemedi