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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in oynadığı Şahmaran dizisi ne zaman? Şahmaran fragman yayınlandı mı?

Başrollerine Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı Netflix’in yeni dizisi Şahmaran’ın resmi fragmanı yayınlandı. Ocak ayında yayınlanması planlanan Şahmaran dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in oynadığı Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? Şahmaran fragman yayınlandı mı?

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 12:43
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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in oynadığı Şahmaran dizisi ne zaman? Şahmaran fragman yayınlandı mı?

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in oynadığı Şahmaran dizisi ne zaman? Şahmaran fragman yayınlandı mı?
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Netflix Türkiye’de yayınlanması beklenen Şahmaran dizisinin fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in olduğu Şahmaran’ın konusu ve nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak?

Netflix Türkiye’de yayınlanması beklenen Şahmaran dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Şahmaran Netflix platformunda 20 Ocak’ta seyirciyle buluşacak.

ŞAHMARAN OYUNCU KADROSU

Şahmaran dizisinin oyuncu kadrosunda Sarıkaya ve Deniz’in yanı sıra Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi isimler yer alıyor.

Umur Turagay’ın yönettiği Şahmaran dizisinin senaryosunda Pınar Bulut imzası var.

ŞAHMARAN'IN KONUSU NE?

Şahsu, öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu’nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu’nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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