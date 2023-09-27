Serenay Sarıkaya'nın annesi yasak aşk yaşıyor iddiası. Birlikte görüldüğü kişi evli çıktı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi. Seyhan'ın yürüyüş yaptığı kişinin, oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu belirlendi.

Serenay Sarıkaya'nın annesi yasak aşk yaşıyor iddiası. Birlikte görüldüğü kişi evli çıktı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz günlerde bir erkekle İstanbul Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi.

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Seyhan'ın görüntülendiği kişinin oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı.

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YASAK AŞK MI YAŞIYORLAR?

Kızına her fırsatta verdiği destekle gündeme gelen Ümran Seyhan'ın bir erkek arkadaşıyla samimi şekilde gülerek yürüyüş yaptığı görüldü. Seyhan'ın arkadaşının kimliği ise merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın görüntülendiği kişi oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu öğrenildi.

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EŞİYLE ARKADAŞMIŞ

Badesnews'te yer alan habere göre, Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, komşusu Kenan Tosun'ın eşi Serpil Tosun ile yakın arkadaş. Sık sık bir araya gelen Seyhan ve Serpil Tosun'un kahkaha atarak çektirdikleri bir fotoğraf ortaya çıkarken Seyhan'ın yasak aşkın ortaya çıkmasından rahatsız olmadığı ileri sürüldü.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yaşanan duruma sessiz kalan Serpil Tosun'un Instagram'da "Bu Serenay da annesi de aynı yolun yolcusu. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sıkmayın canınızı su gibi kadınsınız maşallah" yorumunu beğenmesi de adeta yasak aşkı doğrular gibiydi

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Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Kenan Tosun'un evli olduğu ileri sürüldü. Sarıkaya ve Cansu Tosun'un komşu olduğu da söylentiler arasında.

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