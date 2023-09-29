Serenay Sarıkaya'nın annesi evli erkekle görüntülendi. Nişantaşı'nda aldatma görüntüleri ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un ünlü semti Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi. Seyhan'ın yürüyüş yaptığı kişi, ünlü oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun'du. Bu kareler, birçok soru işaretini beraberinde getirdi.

YASAK AŞK İDDİALARI

İddiaya göre Umay Seyhan ile Kenan Tosun, komşu olmalarının yanı sıra yakın arkadaş gibi görünüyorlar. İkilinin birlikte gülerek çektirdikleri fotoğraf, bu iddiaları güçlendirdi.

Arkadaşı ve eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun ise, yasak aşkı kabul ederek ikiliyi Allah'a havale ettiğini söyledi.

"HER ŞEY DOĞRU, ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Umay Seyhan ile yakın arkadaş olan Serpil Tosun, yaşadığı ihanetin ardından Instagram'da "Bu Serenay da annesi de aynı yolun yolcusu. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sıkmayın canınızı su gibi kadınsınız maşallah" yorumunu beğendi.

Dün 2. Sayfa programına özel açıklama yaparak yasak aşkı doğrulayan Serpil Tosun, "Her şey doğru, konuşacak bir şey yok. Onları Allah'a havale ediyorum." dedi.

Umay Seyhan, kızı Serenay Sarıkaya'ya her zaman destek olduğuyla bilinirken, şimdi kendi özel hayatı magazin manşetlerinde. Ayrıca, Serenay Sarıkaya ile Cansu Tosun'un komşu oldukları da magazin dünyasındaki bir diğer ilginç ayrıntı.