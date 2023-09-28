Serenay Sarıkaya'nın annesi ile Cansu Tosun'un babasının 'yasak aşkı' ortaya çıktı. Aldatılan anne sessizliğini bozdu

Editör: Özlem KIRAL

Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı’nda erkek arkadaşı ile el ele görüntülendi. Çok geçmeden Ümran Seyhan’ın yanındaki kişinin Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı.

İddialara göre; Ümran Seyhan ile Kenan Tosun Kaz Dağları’ndaki yazlıklarında kapı komşusu. Seyhan, Kenan Tosun’un eşi Serpil Tosun ile de yakın dost.

Yazlık evlerinde bir araya gelen ve ailece görüşen Seyhan Ümran ile Kenan Tosun arasındaki arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüştü.

Yasak aşkın ortaya çıkmasından sonra gözler Kenan Tosun’un eşi Serpil Tosun’a çevrildi.

"ONLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Serpil Tosun 2. Sayfa’ya yaptığı açıklamada haberleri doğruladı.

“Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok . Allah’a havale ediyorum onları”