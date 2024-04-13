Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği elbise yok artık dedirtti

Adı şu sıralar şarkıcı Mert Demir ile anılan Serenay Sarıkaya, GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak üzere New York'ta düzenlenen "GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri" gecesine katıldı.
Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisiyle beğeni toplayan oyuncu, derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ve dağınık saçlarıyla dikkat çekti.
31 yaşındaki Serenay Sarıkaya’nın tarzına övgü dolu yorumlar yapıldı.
Öte yandan GQ Türkiye, Yaratıcılık Ödülü’nün sahibinin Serenay Sarıkaya olacağını "Bir aktris olarak ilham veren yeteneğiyle yurt dışında en çok izlenen yapımlarda rol aldı, sayısız ödül kazandı.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra farkındalık yaratan duruşuyla modada Türk ve uluslararası markaların ikonik ismi oldu. Alice Müzikali’nde 100 oyunluk başrolüyle içindeki sesi özgür bıraktı ve tiyatro sahnelerine taşıdı.
Dünyanın ilham verici yıldızlarını küresel editörlerin değerlendirmeleriyle onurlandıran ve ödüllendiren GQ Global Creativity Awards gururla sunar… GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi: Serenay Sarıkaya" sözleriyle duyurmuştu.
SEUL'A GİTMİŞTİ
Öte yandan tarzıyla sık sık adından söz ettiren Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda da İtalyan mücevher markasının elçisi olarak Seul'a gitmişti.
Ünlü isim, simsiyah görünümüyle adından söz ettirmişti.