Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği elbise yok artık dedirtti

Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği elbise yok artık dedirtti
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın ödül töreninde giydiği elbise ‘Yok artık’ dedirtti. Sarıkaya’nın kıyafeti sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
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Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği elbise yok artık dedirtti 1

Adı şu sıralar şarkıcı Mert Demir ile anılan Serenay Sarıkaya, GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak üzere New York'ta düzenlenen "GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri" gecesine katıldı.

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Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği elbise yok artık dedirtti 2

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisiyle beğeni toplayan oyuncu, derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ve dağınık saçlarıyla dikkat çekti.

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Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği elbise yok artık dedirtti 3

31 yaşındaki Serenay Sarıkaya’nın tarzına övgü dolu yorumlar yapıldı.

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Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği elbise yok artık dedirtti 4

Öte yandan GQ Türkiye, Yaratıcılık Ödülü’nün sahibinin Serenay Sarıkaya olacağını "Bir aktris olarak ilham veren yeteneğiyle yurt dışında en çok izlenen yapımlarda rol aldı, sayısız ödül kazandı.

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Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği elbise yok artık dedirtti 5

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra farkındalık yaratan duruşuyla modada Türk ve uluslararası markaların ikonik ismi oldu. Alice Müzikali’nde 100 oyunluk başrolüyle içindeki sesi özgür bıraktı ve tiyatro sahnelerine taşıdı.

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Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği elbise yok artık dedirtti 6

Dünyanın ilham verici yıldızlarını küresel editörlerin değerlendirmeleriyle onurlandıran ve ödüllendiren GQ Global Creativity Awards gururla sunar… GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi: Serenay Sarıkaya" sözleriyle duyurmuştu.

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Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği elbise yok artık dedirtti 7

SEUL'A GİTMİŞTİ

Öte yandan tarzıyla sık sık adından söz ettiren Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda da İtalyan mücevher markasının elçisi olarak Seul'a gitmişti.

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Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde giydiği elbise yok artık dedirtti 8

Ünlü isim, simsiyah görünümüyle adından söz ettirmişti.

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