Sergen Yalçın Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Kendimizi kandırmayalım

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Sergen Yalçın Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Kendimizi kandırmayalım

Sergen Yalçın, katıldığı programda Milli Takım'ı, Montella'yı ve Arda Güler'i eleştirdi.

A Milli Takımımız'ın Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçı değerlendiren Sergen Yalçın, sert ifadeler kullandı. Yalçın, attığı golle gündem olan Arda Güler'i de eleştirdi.

Candaş Tolga Işık’ın YouTube kanalında konuşan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Montella adına çok ciddi bir şey söyleyeceğim. 75. dakikada 5'li savunmaya dönemezsin hocam. Hiç olmadı bu. 5'li savunmaya dönmek, oyunculara 'Geride bekleyin' demektir. Bu maç 2-2 bitseydi, şimdi ne konuşacaktık mesela? 2-2 bitmedi ama bugün için şansa oldu.

Kazanarak başlamak çok iyi ama oynanan oyunu göz ardı edemeyiz. Gürcistan'a bu kadar pozisyon veremezsin. Kendimizi kandırmayalım. Bu oyun, konuşulmak zorunda. Son 15 dakika eziyet yaşattı. Bu eziyeti yaşatmasına gerek yoktu. Gürcistan, bundan sonra kalan iki maçta gol bile atamaz."

Arda'nın çok daha fazla oyuna ağırlığını koyması lazım. Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda. Tamam müthiş bir gol attı kazanmamızı sağladı ona altın madalya takalım ama malesef hiç yok. Attığı gol dışında yani oyunda hiç yok."

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