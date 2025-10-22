Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

Konyaspor deplasmanlarının zor olduğunu söyleyen Yalçın, “Zor bir oyun oldu bizim için. Özellikle hafta sonu içeride hiç olmaması gereken bir sonuçla karşılaştık. Doğal olarak bu oyuncu grubunun psikolojisini bozdu. Konya deplasmanları da her zaman zordur” dedi.

Topa sahip olma oranında Konyaspor'un büyük üstünlüğü olmasıyla ilgili konuşan Sergen Yalçın, “İkinci bölge oyunu oynadık biraz. Rakibin gelmesini bekledik biraz. Doğru oyun gibi göründü bizim için. Rakibin hatalarından faydalanmayı amaçlıyorduk aslında. Biz istedik oyunun böyle olmasını” diye konuştu.

Ndidi'nin kornerden gelen ortada attığı golün maçın en güzel anı olduğunu belirten Yalçın, “Sonucunda Ndidi'nin harika bir duran top golü geldi ki, bizim için maçın en güzel anı Ndidi'nin attığı kafa golüydü. Çünkü 2-3 gündür çok ciddi duran top çalışmaları yapıyoruz. Gol tamamen onun ürünüydü. Çalıştığın şeylerin sonucunu almak teknik direktörleri çok mutlu eder” ifadelerini kullandı.

“Zor bir çarşambaydı, erteleme maçı, oyuncularımız yok, 4 gün arayla ikinci maç... Kazanmak, 3 puan çok önemliydi. Bizim için iyi oldu. En azından biraz moralimiz düzeldi” diyen Yalçın, şunları söyledi:

"Şunu da söylemek lazım: Şu ana kadarki performansımızın farkındayız, büyük takım performansı değil. Taraftarımızın beklentileri çok yüksek, onun da farkındayız ama kolay değil. Çok yeni bir takım. Taraftarımızı, camiamızın acı çektiğini de biliyoruz bazı maçlarda. Biraz zaman lazım bazı şeyleri düzeltmek için. Yeni bir ekip kuruyoruz Ümraniye'de. Bugünden yarına çok bir şey değişmez."